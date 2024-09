Giorgia Meloni e l'incontro con Mel Gibson: la foto di "Mel e Mel" accende i social

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

C’è una foto, pubblicata poche ore fa sui profili social ufficiali di Giorgia Meloni, che ha già fatto il giro del web. La Premier ha infatti condiviso uno scatto che la ritrae al fianco dell’attore Mel Gibson. Il post ha già scatenato la curiosità degli utenti, che si domandano per quale motivo l’attore e Meloni si siano incontrati.

Giorgia Meloni e la foto social con Mel Gibson

Il selfie che ritrae Mel Gibson al fianco della Premier Giorgia Meloni è accompagnato da una semplicissima didascalia.

Il testo “Mel e Mel” accompagna la foto condivisa sui social. Un chiaro riferimento al nome del celebre attore e al cognome della Premier, ovviamente.

La Premier e l’attore statunitense

Il sorriso è condiviso da entrambi i protagonisti dello scatto, ma le mise sono totalmente differenti. Mentre Gibson appare in abiti più casual con tanto di occhiali appesi al collo, Meloni sfoggia un abbigliamento che, da quel che è possibile intuire dall’angolatura dello scatto, parrebbe più formale.

Lo scatto tra ipotesi e dubbi

La foto sta attualmente dominando le conversazioni sui social: tra i vari commenti positivi, figurano anche alcune frasi che criticano duramente la Premier per aver pubblicato uno scatto allegro in un periodo molto difficile per l’Emilia Romagna, alle prese con le conseguenze dell’alluvione.

Non mancano, comunque, anche i commenti positivi e gli interrogativi: in molti si domandano per quale motivo la Premier e l’attore si siano incontrati.

E, com’è ovvio, sono già emersi i primi dubbi e le prime ipotesi. C’è già chi si aspetta una collaborazione tra Giorgia Meloni e Mel Gibson, ma questa ipotesi non trova conferma ufficiale.

Non è neanche chiaro dove i due si siano incontrati, dato che recentemente non si sono svolti eventi ai quali Meloni e Gibson avrebbero dovuto presenziare insieme.

Mistero svelato

Tuttavia, la spiegazione dello scatto che ritrae l’attore e la Premier potrebbe essere molto più semplice del previsto.

Mel Gibson è infatti in Italia ormai da alcuni giorni: lo hanno confermato diversi fan italiani che lo hanno incontrato a Matera e successivamente a Gravina di Puglia.

L’attore e regista sarebbe alla ricerca del set perfetto per girare la sua prossima pellicola “Resurrection”.