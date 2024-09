Mel Gibson a Gravina per il sequel di The Passion: il giro in Puglia dopo Matera per scegliere le location

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Stupore a Gravina, in Puglia, dove l’attore e regista hollywoodiano Mel Gibson è comparso a sorpresa in un bar per bere un caffè e fare una pausa. A raccontarlo sui social è stato Giuseppe Toscano, pasticcere e proprietario del bar Toscaffè nel Comune in provincia di Bari. Nei giorni scorsi, l’interprete di Braveheart e del primo Mad Max era stato avvistato a Matera, probabilmente alla ricerca di luoghi dove ambientare il suo nuovo film.

Mel Gibson seduto in un bar a Gravina, in Puglia

“Shock totale, esco nel dehor del bar e c’è Mel Gibson seduto ai nostri tavoli a bere qualcosa”, ha scritto stupefatto Toscano su Facebook, condividendo una foto insieme alla star del cinema e ad altri membri dello staff del locale.

Secondo quanto riferisce Repubblica, Gibson avrebbe deciso di fermarsi a fare una pausa nel bar di corso Aldo Moro per ristorarsi insieme ai suoi collaboratori.

Il menù consumato avrebbe previsto un caffè espresso, del gelato e le tradizionali “tette delle monache” (tipici dolcetti fatti di pan di spagna farciti con crema chantilly o crema diplomatica).

Il nuovo film di Mel Gibson

Gravina sarebbe solo l’ennesima tappa del viaggio del divo americano, in giro per il sud dell’Italia da giorni.

Poco tempo fa, infatti, era stato visto a Matera, probabilmente per osservare da vicino alcune location della città lucana, in particolare piazza San Pietro Caveoso,

È probabile che Gibson stia cercando le ambientazioni per le riprese del suo nuovo film, La Resurrezione, sequel de La passione di Cristo (2004).

Chi è Mel Gibson

Mel Gibson è nato il 3 gennaio 1956 a Peekskill, New York. Cresciuto in Australia, ha iniziato la sua carriera come attore, ottenendo la notorietà internazionale nel 1979 con il ruolo di Mad Max (Interceptor in Italia), primo capitolo dell’omonima trilogia.

Negli anni ’80 e ’90 ha consolidato il suo successo con film come Arma Letale e Braveheart, quest’ultimo da lui diretto e interpretato, vincendo 5 premi Oscar, tra cui Miglior Film e Miglior Regia.

Nel 2004 ha diretto La Passione di Cristo, pellicola controversa che ha suscitato ampi dibattiti ma anche un enorme successo commerciale. L’ultimo film che ha girato è il pluripremiato La battaglia di Hacksaw Ridge (2016).