Morta a 61 anni Paola Marella, addio alla celebre architetta e volto noto della tv. Era malata da tempo

Lutto nel mondo della tv: è morta Paola Marella, architetta e interior designer milanese nota al grande pubblico per diversi programmi di successo su case e ristrutturazioni condotti in tv su Real Time. Aveva 61 anni ed era malata da tempo di tumore.

Nella giornata di sabato 21 settembre si è spenta a soli 61 l’architetta Paola Marella, conduttrice televisiva e volto storico di Real Time. A darne notizia Davide Maggio.

Icona del piccolo schermo, Paola Marella è stata una delle protagoniste della rivoluzione del digitale terrestre, conduttrice di programmi di successo come Vendo Casa Disperatamente e Cerco Casa Disperatamente.

La carriera di Paola Marella

Milanese classe 1963, Paola Marella era un’architetta, interior designer e conduttrice televisiva.

La sua carriera nel mondo della televisione era iniziata nel 2007, quando grazie alla sua esperienza e alla sua capacità comunicativa era diventata uno dei primi volti di Real Time e simbolo della nuova era televisiva del digitale terrestre.

Con i suoi programmi dedicati al mondo del design e dell’arredamento ha influenzato tanti professionisti e appassionati e aiutato molte famiglie a trovare o trasformare la propria abitazione.

Negli ultimi tempi era stata protagonista di Un Sogno in Affitto, in onda su Sky Uno, e Come la Vorrei su HGTV.

La malattia

Malata da tempo, Paola Marella era stata colpita da un tumore al seno per la prima volta nel 2011.

Dopo essere guarita, aveva scoperto un nuovo nodulo nel 2020, rivelatosi essere benigno. Più di recente aveva scoperto di essersi ammalata di nuovo.

Paola Marella aveva sottolineato pubblicamente in più occasioni l’importanza della prevenzione, di essere guarita la prima volta grazie ai controlli effettuati.

“Il messaggio che dobbiamo lanciare è che non dobbiamo avere paura, che non siamo soli, che purtroppo la malattia arriva ma oggi grazie alla scienza sappiamo come affrontarla”, aveva detto in una intervista a Panorama nel 2021.