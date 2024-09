Il sindaco di Avetrana attacca Disney per la serie tv su Sarah Scazzi: "Via il nome del comune dal titolo"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Polemiche sulla serie tv “Avetrana – Qui non è Hollywood“, ispirata alla tragica vicenda di Sarah Scazzi, che sarà presentata alla Festa del Cinema di Roma e trasmessa su Disney+ dal 25 ottobre. Il sindaco di Avetrana, Antonio Iazzi, ha espresso disappunto per l’uso del nome del Comune nel titolo, negando qualsiasi accordo economico o collaborazione con la piattaforma. In realtà l’amministrazione locale cerca di dissociare la città dalla vicenda e non esclude azioni legali per limitare l’accostamento.

La serie tv Disney su Sarah Scazzi

Si avvicina il momento del debutto per la molto discussa serie tv incentrata sul caso Sarah Scazzi, la giovane di 15 anni uccisa il 26 agosto 2010 ad Avetrana, in provincia di Taranto.

Sabrina Misseri, la cugina di Sarah, e sua madre Cosima Serrano sono state condannate per il suo omicidio e stanno scontando l’ergastolo, mentre Michele Misseri, zio di Sarah, è stato recentemente scarcerato dopo aver espiato la pena per occultamento di cadavere.

Fonte foto: ANSA

La casa di Avetrana non viveva la famiglia Misseri

La tragica vicenda, dopo aver raggiunto per lungo tempo la quasi totalità delle case italiane, torna ora sotto i riflettori attraverso la fiction diretta dal regista pugliese Pippo Mezzapesa.

C’è grande attesa quindi per la prima visione, programmata durante la Festa del Cinema di Roma, prima che la serie diventi disponibile per tutti sulla piattaforma Disney+ dal 25 ottobre.

Perché il sindaco di Avetrana non ci sta

Nel frattempo però l’attuale sindaco di Avetrana, Antonio Iazzi, ha espresso senza mezzi termini la sua contrarietà all’uso del nome della città nel titolo della serie dedicata al caso di Sarah Scazzi.

“L’amministrazione comunale di Avetrana dissocia completamente il nome del Comune da questa produzione e rigetta qualsiasi ipotesi di accordi o benefici economici legati alla serie” viene esplicitato in una nota ufficiale.

Il Comune vuole allontanare ogni legame tra la città e il tragico evento. In passato, quando Michele Misseri era stato rilasciato, il sindaco aveva disposto la chiusura della strada di fronte alla casa della famiglia Misseri, per evitare un afflusso di curiosi e giornalisti. L’azione ad ogni modo fu inutile, in quanto Misseri non tornò ad Avetrana.

Il cast della serie Disney su Sarah Scazzi

La serie, il cui nome completo è “Avetrana – Qui non è Hollywood”, esplora uno dei casi di cronaca nera più seguiti in Italia offrendo le prospettive di Sarah Scazzi e dei principali coinvolti: Sabrina, Michele e Cosima Misseri.

Basata sul libro “Sarah la ragazza di Avetrana” di Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni, include nel cast Federica Pala, Vanessa Scalera, Paolo De Vita e Giulia Perulli. La colonna sonora, invece, è opera di Marracash.