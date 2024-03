La madre di Sarah Scazzi contro Michele Misseri dopo il delitto di Avetrana: "Fa il pagliaccio"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Non si dà pace Concetta Serrano, la madre di Sarah Scazzi uccisa il 26 agosto 2010 ad Avetrana (Taranto), che da quando Michele Misseri ha fatto ritorno a casa è ritornata a combattere. Il marito di Cosima Serrano e Sabrina nel Misseri continua a gridare a favore di telecamera la sua totale colpevolezza nell’omicidio della nipote, accusandosi di aver mandato in carcere moglie e figlia che invece sarebbero innocenti.

Michele Misseri è tornato a casa dopo 7 anni di carcere. Un inviato di ‘Quarto Grado’ ha intervistato Concetta Serrano, che a tal proposito dice: “Con il suo comportamento è come se mia figlia avesse ricevuto una giustizia a metà”. Poi continua: “Deve finirla di fare il pagliaccio, di dire tutte queste stupidaggini“, e con questo la madre di Sarah Scazzi intende il ripetersi colpevole da parte di Misseri.

Perché ne è convinta? Concetta Serrano fa riferimento a un video registrato durante un colloquio in carcere tra Misseri e sua moglie Cosima, alla quale riferisce di aver “coperto Sabrina”. A questo punto, la madre di Sarah Scazzi si dice pronta a incontrare il cognato, purché le dica come siano andate realmente le cose in quel maledetto 26 agosto 2010.