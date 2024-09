Marco Mengoni dice addio alla madre: Nadia Ferrari è morta a 60 anni, l'album e la canzone dedicati a lei

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Perdita incalcolabile per il cantante Marco Mengoni: è morta Nadia Ferrari, 60 anni, la madre del cantante. Ferrari è scomparsa a Ronciglione, in provincia di Viterbo, dopo aver lottato per molto tempo contro una malattia. Una figura assolutamente centrale per Marco Mengoni, alla quale l’artista aveva dedicato moltissimo della sua vita e del suo lavoro.

La scomparsa di Nadia Ferrari è un doloroso spartiacque per Marco Mengoni, che con sua madre aveva un legame molto profondo e speciale.

La donna, che da tempo combatteva contro una malattia, è deceduta nel suo paese natale, Ronciglione, dove era molto stimata e conosciuta.

Nadia ha sempre svolto un ruolo cruciale nella vita del cantante, supportandolo e incoraggiandolo nella sua carriera musicale, pur rimanendo il più delle volte sullo sfondo.

Il post su facebook

La notizia della morte di Nadia Ferrari aveva iniziato a circolare nella serata di domenica 22 settembre sui social. “Una notizia che ci lascia sgomenti” si leggeva sul post della pagina Facebook “Ronciglione per Marco”.

“Ci siamo salutati il 3 agosto durante il contest Guerriero del tuo Marco. Il tuo sorriso raggiante resterà impresso nel mio cuore così come la tua dolcezza”. Tantissimi i messaggi di cordoglio di fan e conoscenti per la perdita della 60enne.

Le dediche di Marco Mengoni alla madre

Marco Mengoni aveva dedicato la vittoria al Festival di Sanremo 2023 proprio a sua madre. “Dedico questo festival alla donna che mi ha messo al mondo” aveva dichiarato. “Devo ringraziare la vita per avermi fatto superare delle esperienze forti che però ti forgiano e ti fanno crescere. Parlo di esperienze di vita privata che sono molto delicate”.

Inoltre, Mengoni aveva dedicato alla sua mamma anche il brano “Luce”, presente nel suo album “Materia”, un disco che esplora totalmente il tema del legame tra madre e figlio.

“Ho dedicato una canzone a mia mamma” aveva spiegato l’artista. “Nel primo video, ‘Cambia un uomo’, c’è mio padre, sono le persone che amo di più, quindi dovevano essere in questo momento della mia vita, in questo momento di cambiamento e crescita, in cui mi sono messo molto a confronto con me stesso”.

“Quando c’è una crescita mi viene istintivo pensare ai miei genitori, a quanto sono cresciuto, a tutto l’imprinting, tutti i valori e la stabilità che mi hanno dato, ma dall’altra parte anche la non stabilità, la libertà di scegliere che fare nella mia vita, perché non mi hanno mai ostacolato” aveva aggiunto.