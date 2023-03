Morto il senatore Bruno Astorre del Pd nel suo ufficio: la Procura indaga per istigazione al suicidio

Giornalista professionista, scrivo di cronaca, politica ed economia: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Il senatore del Pd Bruno Astorre è morto improvvisamente mentre si trovava in uno degli uffici del Senato a Palazzo Cenci. Avrebbe compiuto 60 anni la prossima settimana.

Bruno Astorre è morto in ufficio al Senato

Il portone dell’immobile è adesso chiuso.

È appena entrato il segretario generale di Palazzo Madama, accompagnato dal dirigente dell’ispettorato della polizia di Stato presso il Senato. Davanti all’edificio si trova un autopompa dei vigili del fuoco. Lo rende noto l’Ansa.

Fonte foto: ANSA Bruno Astorre, senatore del Pd

La Procura indaga per istigazione al suicidio

Sono ancora in corso il rilievi della Scientifica.

All’esterno – in piazza Sant’Eustachio, a pochi metri dall’ingresso principale di Palazzo Madama – si stanno radunando parlamentari e consiglieri comunali.

Secondo quanto riferito dall’Ansa, la Procura di Roma ha avviato, come atto dovuto, un fascicolo di indagine: il procedimento, come avviene in questi casi, è rubricato come istigazione al suicidio.

È previsto un sopralluogo a Palazzo Cenci da parte del pm di turno: dopodiché, esaminate le risultanze dell’atto istruttorio, la Procura valuterà se disporre l’autopsia.

L’esame autoptico viene comunque preceduto da una prima verifica sul posto del medico legale.

Chi era Bruno Astorre

Nato a Roma l’11 marzo 1963, era senatore dal 2013.

Dal 2018 era segretario regionale del Pd nel Lazio.

Era sposato con Francesca Sbardella, sindaca di Frascati eletta proprio coi dem.

Anche Zingaretti davanti a Palazzo Cenci

Davanti a Palzzo Cenci ci sono anche l’ex segretario del Pd, Nicola Zingaretti, e la senatrice dem Cecilia D’Elia.

Zingaretti non ha voluto rilasciare dichiarazioni.

Nel palazzo è entrata anche la polizia scientifica per i rilievi.

Il cordoglio di Elly Schlein, Enrico Letta e Roberto Gualtieri

Elly Schlein, nuova segretaria del Pd: “Siamo sconvolti e profondamente addolorati dalla tragica notizia della morte del Senatore Bruno Astorre. Tutta la comunità democratica si stringe attorno alla moglie e alla sua famiglia, agli amici e a tutti i suoi colleghi”.

“Rimango attonito alla tragica notizia della morte di Bruno Astorre. Non riesco a trovare parole di fronte ad un simile dramma. C’è il silenzio. C’è la preghiera. L’abbraccio ai suoi cari”. Lo scrive su twitter l’ex segretario del Pd, Enrico Letta.

Sempre su Twitter, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha scritto di essere “sconvolto dalla notizia della scomparsa del senatore Bruno Astorre. Una persona intelligente e generosa che ha dato moltissimo al nostro territorio. Mi stringo al dolore dei suoi cari e di tutta la comunità democratica che gli voleva bene”.

Le condoglianze di Giorgia Meloni e degli altri partiti

“Sono profondamente turbata dalla notizia della scomparsa di Bruno Astorre, senatore e segretario del Pd nel Lazio. Un avversario appassionato e leale, una persona perbene. A nome mio e del Governo, mi stringo al dolore della moglie, della famiglia e della sua comunità politica”, il tweet della premier Giorgia Meloni.

Sgomento per la morte del senatore del Pd, Bruno Astorre trovato morto in un palazzo del Senato. A esprimerlo il presidente Ignazio La Russa, di Fratelli d’Italia: “È una notizia terribile” sarebbe il primo commento del presidente, secondo quanto riferito dall’Ansa. Lo stesso La Russa ha riferito che di aver garantito “massima disponibilità e collaborazione” alla Procura: poi ha sentito la capogruppo del Pd a Palazzo Madama, Simona Malpezzi, a cui ha espresso le condoglianze a nome del Senato. La Russa, che era in volo verso Israele per la visita di Stato prevista fino a lunedì, ha appreso la notizia appena atterrato.

“A nome del Movimento 5 Stelle desidero esprimere il massimo cordoglio per la scomparsa del collega senatore del Partito Democratico Bruno Astorre. La notizia della sua morte, avvenuta negli uffici del Senato, è stata oggi un fulmine a ciel sereno e ha scioccato tutti. Bruno Astorre era un collega apprezzato per la sua umanità e correttezza. Ai suoi familiari e a tutti coloro che lo conoscevano va la nostra più sentita vicinanza”. Così la capogruppo del M5S in Senato, Barbara Floridia.

“Esprimiamo, a nome di tutta la Lega, profondo cordoglio per la scomparsa improvvisa del senatore Bruno Astorre. Persona seria e perbene, politico capace. Alla famiglia, ai suoi cari e a tutto il Partito Democratico, rivolgiamo le nostre più sentite condoglianze”. Cosi i capigruppo di Senato e Camera della Lega, Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari.