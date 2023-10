Lautaro Martinez condannato per aver licenziato la babysitter: aveva scoperto di essere gravemente malata

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Grana in casa Inter per il capitano Lautaro Martinez che è stato condannato dal Tribunale di Milano, dalla sezione lavoro, per aver licenziato la baby sitter dopo aver scoperto che quest’ultima era gravemente malata. Il numero 10 nerazzurro sarà quindi costretto a risarcire la famiglia della 27enne, morta a gennaio 2023.

La condanna del Tribunale

A emettere la sentenza di condanna nei confronti dell’attaccante e bomber dell’Inter sono stati i giudici della sezione lavoro del Tribunale di Milano che avevano accolto la richiesta della famiglia della defunta baby sitter di chiedere i danni a Lautaro per licenziamento illegittimo.

I giudici meneghini hanno dato ragione alla famiglia della 27enne, venuta a mancare a gennaio, condannando l’argentino al pagamento delle spese legali e al versamento di una somma a titolo di risarcimento in favore degli eredi della giovane donna.

La causa a Lautaro

Tutto sarebbe partito proprio dalla 27enne che, negli ultimi mesi di vita, avrebbe deciso di fare causa al calciatore.

La donna, trapela, sarebbe infatti rimasta colpita dal licenziamento avvenuto per “troppe assenze” dopo aver scoperto la malattia e visto il tutto come una ingiustizia avrebbe avviato l’iter legale che oggi ha portato i giudici a condannare Lautaro.

Lautaro si difende

L’attaccante e capitano dell’Inter però non ci sta e si difende sui social. Venuto a sapere della condanna emessa dal Tribunale di Milano, Lautaro ha infatti scritto un lungo messaggio su Instagram in spagnolo, spiegando la sua versione dei fatti.

“Ho deciso di rimanere a lungo in silenzio per rispetto verso una famiglia che non ce l’ha mai avuta con noi. Ma non permetterò che infanghino la mia” ha scritto l’attaccante.

Il bomber ha poi spiegato: “Abbiamo assunto una persona già malata, amica di una vita, fino a quando purtroppo non ha potuto più lavorare perché la sua malattia non glielo permetteva”.

Lautaro Martinez ha spiegato anche di aver fatto molto per la 27enne: “Dopo avere fatto molto per lei e la sua famiglia, facendoci carico dei biglietti per il loro arrivo, aiutando a trovare letti in ospedale quando era collassata, aiutandola con le cure, con l’alloggio della famiglia che abbiamo dovuto convincere a venire a prendersi cura della figlia che stava morendo”.

Secondo il calciatore, i parenti avrebbero “aspettato che la figlia fosse sul punto di morire e non fosse lucida per cercare di ottenere dei soldi da noi”.