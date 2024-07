Lamponi ritirati dai supermercati Carrefour per Norovirus, il lotto richiamato: sintomi e rischi per la salute

Nuova allerta alimentare in Italia. Questa volta, sotto la lente del Ministero della Salute, è finito un lotto di lamponi a marchio Carrefour Bio per possibile presenza di Norovirus. Cosa fare nel caso in cui siano stata acquistate le confezioni coinvolte dal richiamo e quali sono i rischi in caso di consumo.

Qual è il lotto a rischio

Il Ministero della Salute ha reso noto, in data 1 luglio 2024, il richiamo di diverse confezioni di lamponi surgelati a marchio Carrefour Bio per una “possibile presenza di Norovirus pericoloso per la salute umana”.

La frutta si presenta in porzioni da 400 grammi, confezionate in sacchetti di plastica che riportano il numero di lotto 50616301 e il termine minimo di conservazione fissato al 3 aprile 2026.

Fonte foto: Ministero della Salute Lamponi Carrefour ritirati dai supermercati per possibile presenza di Norovirus

Cosa fare se sono stati acquistati i lamponi richiamati

Tramite un comunicato, il Ministero della Salute ha diffuso alcune linee guida per chi avesse già acquistato il lotto di lamponi surgelati coinvolto dal richiamo. Nel caso in queste persone abbiano ingerito “i prodotti e presentassero febbre, isolata o accompagnata da mal di testa, sono invitate a consultare il proprio medico curante segnalando il consumo”.

La nota specifica inoltre che “le donne in gravidanza, le persone immunodepresse, i bambini e gli anziani devono prestare particolare attenzione a questi sintomi”. Per ulteriori chiarimenti, il Ministero invita a contattare il numero verdi di Carrefour: 800 650 650.

Norovirus, cos’è e quali sono i rischi per la salute

Il Norovirus è altamente contagioso e provoca gastroenteriti acute. Si trasmette principalmente attraverso il contatto diretto con persone infette, consumo di cibo o acqua contaminata e contatto con superfici contaminate.

I sintomi tipici includono nausea, vomito, diarrea, dolori addominali e febbricola. Non è pericoloso per la vita, ma può causare gravi disagi e disidratazione, specialmente nei bambini piccoli, anziani e individui con sistema immunitario compromesso.

Poiché non esiste una cura specifica, né un vaccino preventivo, la gestione si concentra sul trattamento dei sintomi e sull’igiene per prevenire la diffusione.