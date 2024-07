Formaggio Grana Padano grattugiato ritirato dai supermercati Conad, frammenti di plastica: il lotto richiamato

Formaggio ritirato dai negozi italiani. Un lotto di Grana Padano grattuggiato è stato richiamato dai supermercati Conad per una presunta presenza di frammenti di plastica nelle confezioni. A renderlo noto è la stessa catena della grande distribuzione tramite un comunicato pubblicato sul sito web.

Qual è il lotto a rischio

La grande catena di supermercati Conad ha annunciato tramite i propri canali il ritiro di diverse confezioni di Grana Padano. Il lotto interessato dal richiamo riporta il numero 24149 con scadenza datata 15 luglio 2024.

Il formaggio si presenta in porzioni da 150 grammi di grattugiato fresco, confezionato in vaschette di plastica. Su ciascuna confezione è presente il caratteristico simbolo giallo del marchio.

Fonte foto: Conad Il lotto di Grana Padano grattugiato coinvolto dal richiamo

Cosa fare se si è già acquistato il formaggio richiamato

Come si legge nel comunicato, Conad ha disposto il richiamo del lotto di Grana Padano DOP sopracitato “a seguito di controlli interni”, durante i quali è stata rilevata “la possibile presenza di micro-frammenti di plastica”.

La catena di supermercati ci tiene a precisare che “la presenza di tali frammenti non costituisca un rischio per la salute e la problematica interessi solo una parte della produzione”.

Ciò nonostante invitano “i clienti che fossero in possesso del prodotto appartenente al medesimo lotto a riportarlo al punto di vendita Conad dove è stato acquistato, che provvederà alla sostituzione con altro prodotto o al rimborso”.

Formaggio ritirato dai supermercati: rischio Listeria

Solo pochi giorni fa, un caso analogo ha riguardato alcuni lotti di formaggio dei Supermercati Tosano Cerea. In quel caso, il Ministero della Salute ha disposto il ritiro dei prodotti, venduti in porzioni intere confezionate in vaschette di plastica.

Nello specifico, il richiamo ha interessato il formaggio Monte Veronese DOP prodotto con latte intero, con scadenza compresa tra il 25 e il 26 giugno di quest’anno.

La ragione del ritiro era una potenziale contaminazione da Listeria, un batterio che, se ingerito, può causare varie infezioni, dalla gastroenterite a forme più gravi, come la meningite.