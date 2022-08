Ladispoli, va a raccogliere le more e le rubano la borsa con la pensione: parte la colletta sui social

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Per andare a raccogliere le more in campagna aveva lasciato in auto il cellulare e la borsa con i soldi della pensione. Qualche malintenzionato ha approfittato della situazione, ha forzato la portiera e si è portato via tutto. La storia della donna, una pensionata di 72 anni di Ladispoli, è diventata virale sui social, tanto da far partire una gara di solidarietà.

Ladispoli, va a raccogliere le more e le rubano i soldi

L’episodio, riportato da Il Messaggero, è avvenuto a Ladispoli, sul litorale romano. Protagonista della vicenda è una pensionata di 72 anni che era andata a raccogliere i frutti di bosco selvatici che crescono lungo via dell’Infernaccio, nei pressi della statale Aurelia.

La donna aveva raggiunto il posto in auto e, sporta in mano, si era allontanata di alcune centinaia di metri per raccogliere le more che crescono nella zona. Lasciando all’interno della macchina la borsa che conteneva portafogli, documenti, cellulare e la pensione di 490 euro appena ritirata.

Ladispoli, derubata una pensionata

Un malvivente però ha approfittato della situazione: con la donna lontana dall’auto ha forzato la portiera della macchina in pochi secondi e si è impossessato della borsa. Il ladro si è poi dato velocemente alla fuga.

L’anziana non si è accorta di nulla: si è resa conto di essere stata derubata solo quando è tornata alla sua auto trovando lo sportello danneggiato. L’anziana ha accusato un lieve malore, poi si è ripresa ed è andata a denunciare il furto alla stazione dei carabinieri di Ladispoli.

Anziana derubata della pensione, parte la colletta

La storia della donna è ben presto diventata virale sui social, in tanti in città hanno espresso disappunto e dispiacere per quanto accaduto all’anziana. Così sui gruppi social di Ladispoli e della vicina Cerveteri è partita una gara di solidarietà per aiutare la pensionata rimasta senza soldi per affrontare le spese mensili.

È stato quindi pubblicato un numero IBAN dove i cittadini possono fare delle donazioni, anche minime, per aiutare l’anziana a racimolare la somma necessaria a fare la spesa e pagare bollette.