Ladispoli, rissa a colpi di mazze nel parcheggio del supermarket: due feriti, uno è in coma farmacologico

Un violenta rissa, avvenuta intorno alle 20.30 di sabato 10 settembre, ha sconvolto Ladispoli, in provincia di Roma. L’aggressione, secondo quanto riferito dai media locali, è avvenuta nell’area di parcheggio di un supermercato del paese e ha visto il banco, formato dal almeno tre uomini, accanirsi contro due cittadini romeni che sono stati aggrediti con mazze, tirapugni e manganelli. Uno dei due aggrediti è stato ricoverato d’urgenza in ospedale in coma farmacologico.

Rissa a Ladispoli, cos’è successo

Secondo quanto ricostruito dai giornali romani, le vittime della brutale aggressione avvenuta nella serata di sabato a Ladispoli sarebbe due uomini di origine romena di 32 e 43 anni. I due stavano andando a prendere la loro auto nel parcheggio del supermarket di via Glasgow quando, d’improvviso, sono stati accerchiati da un gruppo di uomini che avrebbe fatto partire il pestaggio.

Armati di mazze, tirapugni e manganelli, gli uomini hanno sfogato la loro rabbia sui malcapitati. Non sono chiari i motivi della rissa, ma in diversi sono stati i clienti del supermercato ad assistere e a chiamare i soccorsi.

Un uomo in coma farmacologico

Al termine del violento pestaggio il gruppo di aggressori si è dileguato nel nulla, lasciando a terra i due uomini. Per entrambi è stato necessario ricorrere alle cure mediche d’urgenza e sono stati trasportati dal 118 in due diversi ospedali della Capitale.

Uno dei due, il 43enne, si trova ricoverato in codice rosso, ma non in pericolo di vita. Il 32enne, invece, sarebbe ricoverato in coma farmacologico a causa delle ferite riportate nella colluttazione col branco.

Caccia agli aggressori

Su quanto avvenuto nel parcheggio di via Glasgow a Ladispoli stanno indagando le forze dell’ordine. La polizia, intervenuta sul posto dopo le numerose chiamate ricevute dai clienti del supermercato che hanno assistito alla rissa, ha sentito diversi testimoni nel tentativo di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti per capire i motivi che hanno innescato la rissa nel parcheggio.

Grazie alle parole dei testimoni sono poi stati definiti gli identikit degli aggressori e la polizia sarebbe sulle loro tracce. Le forze dell’ordine, secondo quanto riferito da Roma Today, avrebbero identificato dei sospetti che potrebbero aver partecipato al pestaggio.