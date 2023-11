La tempesta Domingos arriva sull'Italia dopo Ciaran: previsioni di maltempo e possibile nuova allerta meteo

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

La pausa dal maltempo che si è abbattuto sull’Italia con la tempesta Ciaran ha avuto breve durata, perché come hanno avvisato le previsioni meteo c’è già una nuova pericolosa perturbazione arrivata dalla Francia: la tempesta Domingos. Il fenomeno atmosferico ha già raggiunto il nostro Paese, portando con sé nuovamente le piogge, che nelle prossime ore si abbatteranno in maniera abbondante sullo Stivale.

In arrivo la tempesta Domingos

La tempesta Ciaran è appena passata ma è già stata sostituita da un nuovo ciclone atlantico, che si è avvicinato rapidamente portando con sé un rapido peggioramento del tempo su diverse regioni italiane. Questa tempesta, alla quale è stato dato il nome Domingos, ha già investito la Francia con piogge torrenziali, venti e mareggiate.

La nuova perturbazione ha raggiunto l’Italia martedì 7 novembre. Dapprima il suo obiettivo sarà rappresentato dalle regioni del Centro, per poi estendersi entro mercoledì 8 a gran parte del Sud.

Fonte foto: ANSA

La tempesta Domingos ha già fatto ingenti danni in Francia, prima di raggiungere l’Italia

Le regioni colpite

Le previsioni meteo hanno indicato che la tempesta Domingos andrà a generare temporali in diverse regioni italiane, in particolare in Sardegna, Sicilia, basso Lazio, Abruzzo, Campania, Calabria e Sicilia. Si prevedono, inoltre, copiosi rovesci in Molise, Puglia e Basilicata.

Sul resto della Penisola, il passaggio della tempesta sarà superficiale, con più ore di sole, sebbene possano verificarsi rovesci non intensi nelle regioni settentrionali. Inoltre, potrebbe esserci la possibilità di neve sui rilievi alpini, a quote mediamente prossime ai 1300/1400 metri.

Continua il vento forte

Da notare che la forte ventilazione di libeccio continuerà a soffiare senza attenuarsi, e l’instabilità sarà accompagnata da un nuovo calo delle temperature.

Le regioni del meridione sperimentano un peggioramento del tempo soprattutto nella giornata di mercoledì 8 novembre, quando le precipitazioni si estenderanno a gran parte del Sud Italia, raggiungendo anche le aree più settentrionali della Sicilia.

Quanto dura la tempesta Domingos

La tempesta Domingos è il risultato delle correnti di aria polare marittima provenienti dal Labrador, che hanno stimolato la formazione di una profonda depressione tra la Groenlandia e l’Islanda. Anche se non dovrebbe essere così potente come il suo predecessore Ciaran, Domingos potrebbe comunque causare danni.

Tra giovedì 9 e venerdì 10, il vortice nord atlantico si sposterà verso sud e toccherà il Regno Unito, portando un nuovo fronte perturbato verso l’Italia. Si prevede un peggioramento nelle ore serali di giovedì e durante la giornata di venerdì.

Le depressioni rimarranno attive sull’Europa centro-settentrionale per qualche tempo, portando ancora maltempo e criticità in Italia. Saranno previsti nuovi vortici in transito, prima nel Centro-Sud e poi nuovamente nel Centro-Nord durante il fine settimana.