Allerta meteo in Emilia-Romagna e in altre 6 regioni per pioggia e vento: tregua in Toscana, previsioni meteo

Altra pioggia in arrivo. La seconda settimana di novembre dovrebbe far registrare precipitazioni abbondanti soprattutto al Sud e sul Centro, meno probabile che possa piovere anche al Nord. Ma l’instabilità sarà comunque accompagnata da un nuovo calo delle temperature e, tra giovedì 9 e venerdì 10 novembre, la pioggia dovrebbe riguardare tutta la Penisola. Anche se le temperature potranno temporaneamente risalire a causa dei venti da sud. Nel fine-settimana, infine, altri rovesci e temporali con un’altra diminuzione delle temperature. Ecco le previsioni meteo, cosa ci aspetta fino al prossimo weekend.

Allerta meteo arancione e gialla lunedì 6 novembre

Secondo il bollettino diffuso dalla Protezione civile, per la giornata di lunedì 6 novembre è prevista un’allerta meteo arancione per rischio idraulico nella pianura modenese, in Emilia-Romagna.

Allerta gialla per rischio idraulico, invece, in tre regioni:

Emilia-Romagna: Pianura reggiana, Costa ferrarese, Pianura reggiana di Po, Pianura bolognese, Pianura ferrarese;

Pianura reggiana, Costa ferrarese, Pianura reggiana di Po, Pianura bolognese, Pianura ferrarese; Lombardia: Lario e Prealpi occidentali, Bassa pianura orientale;

Lario e Prealpi occidentali, Bassa pianura orientale; Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige.

Allerta gialla per rischio idrogeologico, invece, in cinque regioni:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro;

Marsica, Bacino Alto del Sangro; Emilia-Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Montagna bolognese, Montagna romagnola;

Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Montagna bolognese, Montagna romagnola; Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro;

Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro; Trentino-Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano;

Adige: Provincia Autonoma di Bolzano; Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere.

Tregua in Toscana

Il maltempo non dovrebbe fortunatamente interessare la Toscana, martoriata negli ultimi giorni.

L’emergenza nella regione resta comunque per la presenza di fango e rifiuti.

Le scuole dovrebbero riaprire tutte salvo alcune eccezioni per esempio nel Pistoiese, a causa dei continui distacchi di corrente ai plessi scolastici che non consentono il ritorno in classe.

Le previsioni meteo regione per regione

Ma come sarà il meteo fino al weekend Ecco le previsioni, giorno per giorno, stando agli esperti di 3bMeteo.

Lunedì 6 novembre

Nord : prevale il sole salvo variabilità e qualche isolato piovasco tra il pomeriggio e la sera su Friuli VG e Romagna. Foschie in pianura al mattino. Temperature stabili, massime tra 15 e 19 gradi;

: prevale il sole salvo variabilità e qualche isolato piovasco tra il pomeriggio e la sera su Friuli VG e Romagna. Foschie in pianura al mattino. Temperature stabili, massime tra 15 e 19 gradi; Centro: nubi in aumento sulle regioni tirreniche con qualche pioggia in arrivo in serata. Meglio sull’Adriatico. Temperature stabili, massime tra 18 e 22 gradi;

nubi in aumento sulle regioni tirreniche con qualche pioggia in arrivo in serata. Meglio sull’Adriatico. Temperature stabili, massime tra 18 e 22 gradi; Sud: qualche annuvolamento su Sardegna e regioni tirreniche con fenomeni limitati all’isola. Più soleggiato altrove. Temperature stabili, massime tra 19 e 24 gradi.

Martedì 7 novembre

Nord : addensamenti su Alpi, Prealpi e Friuli VG con sporadici fenomeni e qualche nevicata in montagna dai 1500m. Altrove più soleggiato. Temperature in calo, massime tra 13 e 18 gradi;

: addensamenti su Alpi, Prealpi e Friuli VG con sporadici fenomeni e qualche nevicata in montagna dai 1500m. Altrove più soleggiato. Temperature in calo, massime tra 13 e 18 gradi; Centro: instabile su Lazio, Umbria, basse Marche e Abruzzo con piogge e locali rovesci. Più sole sulle restanti zone. Temperature in calo, massime tra 16 e 20 gradi;

instabile su Lazio, Umbria, basse Marche e Abruzzo con piogge e locali rovesci. Più sole sulle restanti zone. Temperature in calo, massime tra 16 e 20 gradi; Sud: instabile su Campania, Molise, Lucania, alta Puglia e ovest Sicilia con piogge e rovesci. Meglio in Calabria. Temperature stabili, massime tra 19 e 24 gradi.

Mercoledì 8 novembre

Nord : al mattino foschie e banchi di nebbia sulla Val Padana. Pomeriggio più soleggiato per tutti con innocui annuvolamenti sulle Alpi. Temperature stabili, massime tra 14 e 18 gradi;

: al mattino foschie e banchi di nebbia sulla Val Padana. Pomeriggio più soleggiato per tutti con innocui annuvolamenti sulle Alpi. Temperature stabili, massime tra 14 e 18 gradi; Centro: nubi irregolari con qualche sporadico piovasco in esaurimento tra il pomeriggio e la sera più frequente tra Lazio e Abruzzo. Temperature stabili, massime tra 16 e 20 gradi;

nubi irregolari con qualche sporadico piovasco in esaurimento tra il pomeriggio e la sera più frequente tra Lazio e Abruzzo. Temperature stabili, massime tra 16 e 20 gradi; Sud: si rinnova una moderata instabilità con piogge e rovesci, anche temporaleschi in esaurimento su Campania e Molise. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi.

Giovedì 9 novembre

Nord – Al nord ovest: coperto con pioggia moderata in riviera ligure, coperto con pioggia debole sulle pianure lombardo piemontesi e sulle Alpi occidentali, coperto con neve debole o moderata sulle Alpi centrali. Al nord est : nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure venete, nubi sparse con ampie schiarite sulle Dolomiti, nuvoloso con locali aperture altrove;

coperto con pioggia moderata in riviera ligure, coperto con pioggia debole sulle pianure lombardo piemontesi e sulle Alpi occidentali, coperto con neve debole o moderata sulle Alpi centrali. : nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure venete, nubi sparse con ampie schiarite sulle Dolomiti, nuvoloso con locali aperture altrove; Centro – Sul tirreno : nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulla dorsale laziale, nubi sparse con ampie schiarite sulla capitale, coperto con pioggia debole sulle pianure toscane, coperto con pioggia moderata sulla dorsale toscana. Sull’adriatico : sereno sui litorali, nubi sparse con ampie schiarite altrove;

– : nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulla dorsale laziale, nubi sparse con ampie schiarite sulla capitale, coperto con pioggia debole sulle pianure toscane, coperto con pioggia moderata sulla dorsale toscana. : sereno sui litorali, nubi sparse con ampie schiarite altrove; Sud – Sul tirreno: nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull’adriatico: nubi sparse con ampie schiarite sul litorale ionico, sereno sulla dorsale molisana, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sulle isole maggiori: nubi sparse con ampie schiarite sulla Costa Smeralda e su interne sarde, nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Venerdì 10 novembre

Nord – Al nord ovest : coperto con pioggia debole in riviera ligure e sulle pianure lombardo piemontesi, nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi occidentali, coperto con neve debole o moderata sulle Alpi centrali. Al nord est : nubi sparse con ampie schiarite in Romagna e sulle pianure emiliane, nuvoloso con locali aperture altrove;

: coperto con pioggia debole in riviera ligure e sulle pianure lombardo piemontesi, nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi occidentali, coperto con neve debole o moderata sulle Alpi centrali. : nubi sparse con ampie schiarite in Romagna e sulle pianure emiliane, nuvoloso con locali aperture altrove; Centro – Sul tirreno : nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulla capitale, coperto con pioggia moderata sulle pianure toscane e sulla dorsale toscana, nuvoloso con locali aperture sulla dorsale laziale. Sull’adriatico : nubi sparse con ampie schiarite;

: nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulla capitale, coperto con pioggia moderata sulle pianure toscane e sulla dorsale toscana, nuvoloso con locali aperture sulla dorsale laziale. : nubi sparse con ampie schiarite; Sud – Sul tirreno: coperto con pioggia moderata sui litorali, coperto con pioggia debole altrove. Sull’adriatico: sereno sulla dorsale molisana, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sulle isole maggiori: nubi sparse con ampie schiarite sul Palermitano e sulla Costa Smeralda, Nubi sparse con ampie schiarite sul Cagliaritano, coperto con pioggia debole su interne sarde, sereno altrove.

Sabato 11 novembre

Nord – Al nord ovest : sereno. Al nord est : nubi sparse con ampie schiarite sulle Dolomiti, sereno altrove;

: sereno. : nubi sparse con ampie schiarite sulle Dolomiti, sereno altrove; Centro – Sul tirreno : sereno sulle pianure toscane e sulla dorsale toscana, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull’adriatico : nubi sparse con ampie schiarite;

– : sereno sulle pianure toscane e sulla dorsale toscana, nubi sparse con ampie schiarite altrove. : nubi sparse con ampie schiarite; Sud – Sul tirreno: coperto con pioggia debole sui litorali, nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure e sulle subappenniniche, nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale campana, coperto con pioggia moderata sulla dorsale calabra. Sull’adriatico: nuvoloso con locali aperture sul litorale adriatico, coperto con pioggia debole sul litorale ionico, nubi sparse con ampie schiarite sulle Murge e sulla dorsale lucana, nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale molisana. Sulle isole maggiori: nuvoloso con locali aperture sulla zona etnea, nubi sparse con ampie schiarite altrove.