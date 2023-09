La sorella di Giulia Tramontano si sfoga sull'ultima foto: "Lei non ha abbracciato l'amante di Impagnatiello"

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Sono passati oltre tre mesi dalla morte di Giulia Tramontano a Senago, ma la sorella Chiara non ha mai voluto rilasciare interviste sulla morte della ragazza, uccisa dal fidanzato Alessandro Impagnatiello. Ha sempre affidato ai social i suoi pensieri e i suoi dolori, ma anche i suoi sfoghi come quello pubblicato nelle ultime ore.

Lo sfogo della sorella di Giulia

L’ultimo post pubblicato da Chiara Tramontano è infatti un urlo di sfogo di una giovane che sente parlare sempre più della morte della sorella, uccisa dall’uomo che sarebbe dovuto essere il padre di suo figlio e che invece pianificava già da mesi l’omicidio.

È lo sfogo di chi non ha voluto parlare o rilasciare interviste perché “il dolore è un’esperienza così intima che è difficile condividerla con sé stessi, figuriamoci con gli altri”. Ma continuando a leggere e a sentire della “solidarietà” tra la sorella e l’amante di Impagnatiello, Chiara ha voluto dire la sua.

La foto con l’amante

Sui Facebook, infatti, la giovane ha sottolineato di non tollerare di sentire dire che “l’ultimo abbraccio di Giulia con l’amante del suo compagno sia un lume di solidarietà in questa storia buia”. E la sorella di Giulia allora spiega: “Mia sorella si è avvicinata al suo interlocutore con le braccia cadenti lungo il corpo, viene avvolta da un abbraccio che non ricambia“.

“Giulia NON abbraccia la donna che si è intrufolata in casa sua ricoprendo il ruolo dell’amante. E ciascuno di noi avrebbe fatto la stessa cosa” le parole sui social.

Chiara ha quindi sottolineato: “La verità è che si sta cercando una morale inesistente nella tragedia che ha sconvolto le nostre vite. La solidarietà è altro, ha diverse tempistiche ed é mossa dal bene”.

Il messaggio a Giulia

E dopo lo sfogo per le immagini che circolano da mesi, Chiara ha scritto anche un messaggio rivolto alla sorella: “Mi manchi tutti i giorni. Mi manchi come la pace che non ho più. Come la rabbia che mi annega. Come le ingiustizie che mi inghiottiscono. E forse mi avresti detto, se fossi stata in vita, di lasciare stare, ma non avrebbe funzionato”.

“Non ti ha salvato l’amore e la solidarietà, ma le mie unghie difenderanno il tuo ricordo per sempre” ha promesso.