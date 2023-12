La sera dell'omicidio di Pierina Paganelli Louis Dassilva era "con un altro uomo": parla una testimone

Riflettori ancora puntati su Louis Dassilva per l’omicidio di Pierina Paganelli. Una testimone, ascoltata dai microfoni di ‘Mattino Cinque’, ha rivelato che il vicino di casa della vittima sarebbe stato visto in compagnia di un’altra persona proprio la sera dell’assassinio, il 3 ottobre 2023.

“Hanno visto Louis parlare con un ragazzo di colore“, e in loro compagnia ci sarebbe stata anche Manuela Bianchi. È quanto riferisce la testimone, che aggiunge che lo sconosciuto, Manuela Bianchi e Louis Dassilva sarebbero stati visti insieme “alle 7:30 di sera del 3 ottobre”, ma non sarebbe stata la prima volta. Lo stesso ragazzo si trovava “nel palazzo” qualche giorno prima. Lo conferma un altro testimone: “Quel ragazzo l’ho visto più di una volta”, e “dopo che è successo tutto non l’ho visto più”.

Chi è quel ragazzo? Il secondo testimone riferisce che spesso Louis Dassilva si intratteneva con “l’altro ragazzo di colore” nel box, a volte per ascoltare musica, ma alcune volte lo stesso sconosciuto sarebbe stato visto nel pianerottolo. Recentemente un altro testimone anonimo ha riferito che Dassilva, il giorno in cui si è consumato l’omicidio di Pierina Paganelli, “non zoppicava“, come invece ha sempre raccontato in riferimento a un incidente cui sarebbe stato coinvolto il 2 ottobre.