Chiesta l'archiviazione per Roberto Speranza, indagato dopo denunce su presunti effetti dei vaccini anti-Covid

“In merito a notizie di stampa relative all’iscrizione dell’ex ministro della Salute Roberto Speranza al registro degli indagati presso la Procura di Roma a seguito di alcune denunce in materia di vaccini anti-Covid si precisa che gli atti sono stati inoltrati al competente tribunale dei ministri con contestuale richiesta di archiviazione“. Lo ha affermato in una nota il legale di Speranza.

Roberto Speranza indagato dalla Procura di Roma

La nota dell’avvocato dell’ex ministro della Salute si riferisce alla notizia emersa nella serata di martedì 22 novembre nel corso della trasmissione Fuori dal coro, condotta da Mario Giordano.

Durante il programma è stato affermato che Roberto Speranza e Nicola Magrini, allora direttore generale dell’Aifa, risultavano indagati dalla Procura della Repubblica di Roma per reati connessi agli effetti avversi del vaccino anti-Covid.

L’esposto era stato presentato nel maggio scorso.

Le dichiarazioni di Mario Giordano

“Dobbiamo avere la certezza che le nostre istituzioni sanitarie decidono nel nostro interesse e non nell’interesse delle case farmaceutiche”, ha detto Mario Giordano durante la puntata del 22 novembre

A dare notizia dell’inchiesta per primi sono stati il quotidiano La Verità e proprio la trasmissione tv Fuori dal coro. Gli avvisi di garanzia erano arrivati lo scorso 30 ottobre.

“E quindi – ha proseguito Giordano – abbiamo fatto questa grande inchiesta e qual è la notizia che siamo in grado di darvi in anteprima e in esclusiva? Proprio in base alla nostra inchiesta, il ministro Speranza è indagato per le bugie sui vaccini”

“La Procura di Roma proprio grazie ai nostri elementi, ha aperto un’inchiesta contro l’ex ministro e contro l’ex direttore generale dell’Agenzia del Farmaco. Fra l’altro sono accuse pesanti: si va dal falso ideologico all’omicidio”.

“Naturalmente è tutto da dimostrare – ha concluso – è un’inchiesta e nessuno è colpevole. Tra l’altro, per il ministro Speranza, dev’essere ancora dato il via libera all’inchiesta dal tribunale dei ministri. Ma si muove qualcosa, c’è uno spiraglio di luce e di verità”.

Effetti avversi dei vaccini: i dati

Secondo una ricerca condotta su un campione di adulti e ragazzini statunitensi della rivista scientifica Plos One, i vaccini per contrastare il Covid-19 sono collegati a una percentuale bassissima di eventi avversi: parliamo dello 0,214% dopo due dosi di immunizzazione.

La mortalità collegata a un evento avverso grave da vaccino Covid è microscopica: 0,03, 0,1 e 0,8 ogni 100.000 vaccinati, rispettivamente nelle fasce di età 5-11 anni, 12-17 anni e 18-65 anni .