La classifica dei supermercati di Altroconsumo basata sui voti dei consumatori: quali sono i migliori del 2023

Se c’è una cosa che accomuna gli italiani è la spesa al supermercato. Ovviamente, in base alle disponibilità economiche, si sceglie di guidare il carrello non solo tra i reparti dei big, come Carrefour o Esselunga, ma anche nei discount e nelle insegne locali. Altroconsumo, organizzazione di consumatori, ha chiesto a 9.519 mila soci quali siano – per loro – i migliori supermercati, quelli che hanno apprezzato maggiormente nel 2023: ne è nata una classifica.

L’inflazione e i rincari

A dicembre 2023 il tasso di inflazione in Italia ha raggiunto lo 0,6%, attestandosi al di sotto dell’inflazione nell’area Euro (2.4%) e di molti Paesi Ue.

Secondo i dati Istat, i prezzi nel comparto alimentare hanno evidenziato un’accelerazione della crescita media annua (+9,8%, da +8,8% del 2022), nonostante l’attenuazione nella seconda parte dell’anno.

Fonte foto: ANSA

L’indagine di Altroconsumo

I rincari, che quindi hanno riguardato anche il carrello della spesa, hanno condizionato le decisioni dei consumatori in termini di scelta del supermercato.

Lo ha evidenziato l’indagine di Altroconsumo, pubblicata dopo l’intervista a 9.519 soci dell’organizzazione: è emerso che la soddisfazione per i prezzi è l’aspetto che influenza maggiormente la soddisfazione complessiva nei confronti di una catena di supermercati.

Un dettaglio legato proprio all’inflazione, dato che rispetto al 2022 ogni mese la spesa – nel 2023 – stata di 409 euro, 27 euro in più rispetto all’anno precedente.

seguita dalla soddisfazione per i prodotti acquistati, la qualità generale dei prodotti a marchio proprio, il comfort e la gamma di prodotti disponibili.

La classifica dei migliori supermercati del 2023

Altroconsumo, in realtà, non ha stilato una sola classifica, ma 4, dividendo i supermercati per tipologia.

Supermercati online

Esselunga;

Coop;

Carrefour;

Conad.

Discount

Eurospin e Aldi (ex aequo);

Prix;

Lidl, Md Discount, Todis (ex aequo);

Dpiù, In’s Mercato, Penny Market (ex aequo);

Tuodì.

Iper e Super nazionali

Esselunga;

Ipercoop/Coop&Coop, NaturaSì (ex aequo);

Coop;

Famila Superstore/Iper Famila, Interspar, Tigros (ex aequo);

Conad Superstore/Spazio Conad, Emisfero, Eurospar, Famila (ex aequo);

Carrefour Iper, Il Gigante, Sigma (ex aequo);

Bennet, Conad, Incoop, Sisa (ex aequo);

Conad City/Sapori e dintorni Conad, Crai, Despar, Dok, Pam, Panorama, A&O (ex aequo);

Famila Market;

Carrefour Market;

Carrefour Express.

Insegne locali

Dem;

Tosano;

Lando, Mega, Pewex (ex aequo);

Alì, Cts, Iperal, Martinelli, Mercatò, Rossetto, Sole365, Visotto (ex aequo);

Iper (La grande I), Pim, Poli (Regina e Orvea), Vg il Viaggiator Goloso (ex aequo);

Galassia, Oasi, Unes (U1/U2) (ex aequo);

Basko, Cadoro, Elite, Italmark, Maxì (ex aequo);

Il castoro (ex aequo);

Borello, Decò, Ekom, Migross, Tigre (ex aequo);

Pan, Sì con te (ex aequo);

Gulliver.