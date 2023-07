L'influencer e bodybuilder Joesthetics morto a 30 anni per un aneurisma, la ragazza: "Era tra le mie braccia"

Un brutto colpo per i social e per gli appassionati: il bodybuilder e influencer Joesthetics è morto improvvisamente a 30 anni per un aneurisma. Il triste annuncio è stato dato dalla fidanzata che è rimasta con lui fino all’ultimo respiro e ha raccontato sui social i suoi ultimi istanti di vita. Da giorni, infatti, Joesthetics accusava dolori al collo che nessuno, purtroppo, ha associato all’imminenza di qualcosa di più grave.

È morto Joesthetics, cos’è successo

La compagna Nicha ha dato il triste annuncio sui social. Joesthetics, nome d’arte di Joe Lindner, è morto a 30 anni stroncato da un aneurisma.

Da giorni l’influencer lamentava dolori al collo all’apparenza insignificanti, e in un confronto con uno youtuber aveva parlato di un problema muscolare che lo preoccupava.

Improvvisamente la morte, a soli 30 anni, che ha lasciato senza parole sia la fidanzata Nicha che i quasi 10 milioni di follower su Instagram.

Il messaggio della compagna

Secondo il racconto di Nicha, Joesthetics sarebbe morto tra le sue braccia.

Le sue parole: “Ero lì con lui nella stanza. Mi ha messo la collana che ha fatto per me. Ci stavamo solo facendo le coccole mentre aspettavamo l’ora per andare a incontrare Noel in palestra.

Era tra le mie braccia, è successo troppo in fretta”.

Infine: “Tre giorni fa aveva detto che gli faceva male il collo. Non ce ne siamo resi conto, poi è stato troppo tardi“.

Il presagio

Sui social si parla di presagio, quasi un avvertimento lanciato dallo stesso Joe Lindner. Qualche settimana prima di morire, l’influencer aveva dialogato con lo youtuber Bradley Martin e aveva confessato la sua preoccupazione per gli allenamenti talvolta molto intensi.

Joe, infatti, soffriva di una malattia muscolare che aumentava la sensibilità agli sforzi. Per questo aveva detto: “Anche il cuore è un muscolo, questa è la mia più grande preoccupazione. E se avessi un crampo così forte da farmi venire un crampo al cuore?”.

Sui social Joesthetics condivideva i suoi progressi con il fitness, dispensava consigli sull’alimentazione e sulla cura del corpo e per questo era diventato un punto di riferimento per i suoi follower.