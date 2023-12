L'imprenditore Roberto Brazzale assume solo over 60, alcuni sono ex compagni di scuola: "Deluso dai giovani"

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Solo over 60. L’imprenditore caseario Roberto Brazzale assume solo lavoratori più anziani, tra cui molti amici e compagni di scuola, e si dice deluso dai giovani, che avevano dato risultati insoddisfacenti.

Gli over 60 di Brazzale

In un’intervista rilasciata al Corriere del Veneto, sezione locale del Corriere della Sera, l’imprenditore Roberto Brazzale, 61 anni, ha raccontato della sua esperienza nell’assunzione di alcuni suoi amici ed ex compagni di scuola.

Brazzale si definisce deluso dai giovani, che avrebbero dato risultati deludenti nelle posizioni in cui erano stati assunti. L’imprenditore li ha quindi sostituiti con lavoratori più esperti, tra cui molte sue vecchie conoscenze.

“Avevamo in prova alcuni giovani tra i 20 e i 30 anni, che hanno portato risultati deludenti. Nel frattempo ascoltavo le difficoltà lavorative di alcuni amici e la voglia di cambiare di altri: stiamo parlando di veri fuoriclasse, professionisti con spiccate doti comunicative” spiega Brazzale

Chi è Roberto Brazzale

Roberto Brazzale è alla guida di una delle industrie casearie più importanti del Veneto e d’Italia. La Brazzale conta oltre 1000 dipendenti, come specificato dallo stesso imprenditore, e ha chiuso il 2022 con un fatturato di oltre 300 milioni di euro.

La ditta non si limita però alla produzione in Italia. Ha infatti spostato una parte dei processi produttivi in Repubblica Ceca, dove produce il Gran Moravia, in un impianto sostenibile e altamente automatizzato.

Proprio per questo formaggio, nel 2022 Brazzale ha dovuto affrontare un contenzioso con il Consorzio Grana Padano. L’imprenditore aveva infatti chiamato il suo Gran Moravia “Grana” in alcune interviste. Un tribunale ha stabilito che questa definizione è errata e che i “Grana” possono essere prodotti solo in Italia.

Le assunzioni in Italia

La politica di Brazzale va nella stessa direzione degli ultimi dati ISTAT sulle assunzioni nel nostro Paese. Secondo l’istituto di statistica la crescita dell’occupazione a ottobre 2023 si è confermata in tutte le classi di età tranne quella 32-49, che è rimasta stabile.

Rispetto all’anno precedente, il tasso di occupazione è passato dal 60,6% al 61,8%. Cresce anche il tasso di disoccupazione che raggiunge il 7,8%. A diminuire è il numero di inattivi, cioè di persone che non sono alla ricerca di un lavoro.