L'ex ministra Franziska Giffey aggredita in strada a Berlino in Germania: ferita alla testa, caccia all'uomo

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Franziska Giffey, politica socialdemocratica tedesca attualmente senatrice con delega all’Economia dell’amministrazione di Berlino, è stata aggredita in Germania. L’ex ministra della Famiglia, secondo quanto reso noto dalla polizia, è stata aggredita da un uomo nel quartiere di Neukoelln ed è finita in ospedale. L’aggressore è fuggito ed è attualmente ricercato.

Franziska Giffey aggredita a Berlino

L’ex ministra, che lavorato al fianco di Angela Merkel e in passato anche ex sindaca di Berlino, ha subito un attacco da ignoti ed è finita in ospedale con una ferita alla testa.

L’attacco è avvenuto nel pomeriggio di martedì 7 maggio nella biblioteca Gertrud Hass dove un uomo l’ha “improvvisamente colpita da dietro”. La polizia non ha reso note le motivazioni del gesto.

Come sta l’ex ministra

Le ferite riportate dalla 46enne, si apprende, non sarebbero gravi. La donna sarebbe stata aggredita alle spalle e colpita alla testa con “una borsa che conteneva qualcosa di duro“.

Giffey si è fatta soccorrere in ospedale per le medicazioni ed è stata dimessa poco dopo.

Caccia all’aggressore

L’aggressore è scappato dopo aver colpito la politica. Sul fatto è stata aperta una indagine e tra le strade di Berlino è partita la caccia all’uomo.

Fonte foto: ANSA Franziska Giffey

La polizia, che ha preso in carico i lavori, non ha reso noti gli sviluppi delle indagini, ma ha fatto sapere di essere in contatto con la Procura di Berlino per indagare al meglio su quanto avvenuto a Franziska Giffey.

Violenza sui politici in Germania

Si tratta dell’ennesimo caso di aggressione in Germania ai danni di un politico dopo che venerdì 3 maggio il capolista dell’Spd Matthias Ecke era stato aggredito e gravemente ferito da un gruppo di teenager.

Proprio sull’aggressione a Ecke Giffey aveva scritto sui social: “Si tratta di un atto spregevole e scioccante, non ci lasceremo intimidire nel nostro impegno per la libertà, la giustizia e la solidarietà”.

E nelle ore successive all’aggressione di Giffey, a Dresda un altro politico è stato vittima di un attacco. La polizia non ha reso noto il suo nome, ma secondo quanto trapela si tratterebbe di un esponente dei Verdi. La vittima è stata aggredita da due persone mentre appendeva manifesti elettorali. Gli aggressori sono stati fermati.