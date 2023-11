L'asilo Anna Frank in Germania vuole cambiare nome perché non è "adatto ai bambini". Valditara: "Sconvolgente"

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

Addio al nome “Anna Frank” per un asilo in Germania. Per i genitori sarebbe troppo politico e vorrebbero cambiarlo con “Esploratori del mondo”. Il fatto è accaduto a Tangerhütten, nella regione della Sassonia-Anhalt. Al momento però non c’è l’ok del consiglio comunale. Forti le reazioni in Germania e altrove, come quella di Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione e del Merito, che ha commentato l’episodio come “sconvolgente”.

Un nome “troppo politico”

La richiesta di alcuni genitori in una piccola località tedesca di cambiare il nome a un asilo, si è trasformata in una questione nazionale. A renderla tale sono i recenti episodi di antisemitismo registrati in Europa e non solo, scaturiti dalle critiche ai bombardamenti Israeliani su Gaza che hanno ucciso in un mese oltre 10 mila palestinesi, di cui 4 mila bambini.

Secondo i genitori di Tangerhütten, una piccola regione della Sassonia-Anhalt, il nome dell’asilo intitolato ad Anna Frank è “troppo politico”.

Il cambio di nome

Sulla richiesta dei genitori (riuniti nel consiglio” Frankfuerter Allgemeine”) sono piovute critiche da tutta la Germania e da diversi esponenti politici europei. Il clima antisemita ha spinto i media occidentali a interessarsi della vicenda. Persino il ministro dell’Istruzione e del Merito Valditara si è detto “inquietato e sconvolto” dal fatto. Potrebbe però non avere nulla a che fare con la comparsa di svastiche in Europa.

La vicenda infatti precede gli attacchi di Hamas a Israele e la vendetta di quest’ultimo sui civili palestinesi. La rimozione del nome di Anna Frank, giovane ebrea deceduta nel campo di concentramento di Bergen Belsen e divenuta simbolo della Seconda guerra mondiale, potrebbe quindi essere legato solo a “un nome più adatto ai bambini” come, secondo i genitori, “Asilo esploratori del mondo”.

Lo stop del Comune e la risposta dell’asilo

Di fronte alle critiche, il consiglio comunale ha messo in pausa la decisione in merito al cambio del nome. Al momento la rimozione del nome sarebbe “troppo politica”, anche più del nome stesso.

Eppure la direttrice dell’asilo ha spiegato sia che la rimozione era stata richiesta ben prima dei fatti in corso tra Israele e Hamas, sia perché era una storia difficile da raccontare all’asilo. Nel documento redatto dal consiglio comunale si legge che la direzione dell’asilo considera inadatto il nome ‘Anna Frank’ perché difficile da comunicare ai bambini, ma secondo il comune è più “una dimenticanza della storia da parte dei responsabili”.