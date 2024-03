Jerome Boateng accusato dalla madre di violenza contro le donne: l'ex fidanzata del calciatore si è suicidata

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Il calciatore Jerome Boateng finisce nuovamente sotto accusa per violenza contro le donne, con addirittura sua madre ad additarlo come possibile responsabile per il suicidio dell’ex fidanzata Kasia Lenhardt. L’indiscrezione è emersa da una email risalente a tre anni fa, in cui la madre parlerebbe di abusi sull’ex compagna. Per questo caso, la Procura aveva avviato un’indagine su presunte lesioni personali, ma l’ha archiviata per mancanza di prove. Boateng era stato inoltre coinvolto in un altro caso simile nel 2018 con un’altra donna, la madre delle sue due figlie.

La madre di Jerome Boateng lo accusa: violenza sulle donne da anni

Jerome Boateng, calciatore tedesco in forza alla Salernitana da febbraio 2024, è quindi coinvolto in una nuova controversia legata a presunti abusi verso le donne.

Un’email della madre Martina, emersa ora ma datata tre anni fa, accusa il difensore di atti di violenza verso le sue ex compagne e in particolare nei confronti di Kasia Lenhardt, deceduta per suicidio nel 2021.

Jerome Boateng è stato coinvolto anche in un altro caso nel 2018, accusato di maltrattamenti nei confronti di un’altra donna

L’email della madre di Boateng all’avvocato

“Per anni mio figlio ha maltrattato le donne mentalmente e fisicamente. Ora Kasia Lenhardt si è suicidata e non vuole ancora assumersi le conseguenze del suo comportamento” aveva scritto la madre del calciatore il 25 marzo 2021 a un avvocato tedesco.

Il legale del giocatore ha sottolineato che il suo cliente “non può rilasciare dichiarazioni” di quanto pubblicato perché il procedimento giudiziario è ancora in corso.

La versione di Boateng sul suicidio dell’ex fidanzata

Jerome Boateng ha costantemente negato di aver agito violentemente contro la sua ex compagna Kasia Lenhardt. I media tedeschi riportano che un avvocato anonimo ha dichiarato che la presunta vittima intendeva denunciarlo per aggressioni fisiche e verbali poco prima della sua morte.

Due settimane dopo il suicidio di Kasia Lenhardt, avvenuto il 9 febbraio 2021, la Procura ha avviato un’indagine preliminare contro Jerome Boateng per sospette lesioni personali intenzionali.

Tuttavia, il caso è stato archiviato per mancanza di prove a sostegno dell’accusa, anche se le recenti dichiarazioni della madre potrebbero potenzialmente portare alla riapertura del caso.

Il precedente con l’altra ex

Jerome Boateng è stato coinvolto anche in un altro caso di presunta violenza domestica nel 2018, durante una vacanza con la sua ex compagna Sherin Senler, madre delle sue due figlie.

In seguito a questo episodio, era stato denunciato e un giudice lo aveva condannato al pagamento di una multa di 1,8 milioni di euro per lesioni personali e insulti intenzionali pericolosi. Tuttavia, la Corte Suprema bavarese aveva successivamente annullato la sentenza.