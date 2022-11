Irpinia, il vento stacca il tetto in lamiera di un supermercato e lo scaraventa nel parcheggio: video choc

L’ondata di maltempo che ha colpito l’Italia martedì 22 novembre ha causato numerosi danni e disagi in più zone del Paese. In particolare, violente mareggiate hanno colpito il litorale romano e alcuni paesi della Sardegna sono rimasti allagati, mentre a Venezia la situazione era sotto controllo grazie all’efficacia del Mose.

Nella provincia di Avellino, forti raffiche di vento e perturbazioni hanno messo a dura prova i cittadini e a Lioni, in Alta Irpinia, si è rischiato grosso. Il vento ha infatti staccato una tettoia in lamiera di un supermercato, riversandola nel parcheggio ed evitando per un pelo alcune persone che si trovavano lì, come si vede nel video acquisito dall’Ansa. Fortunatamente non ci sono stati feriti.