Insalata Belmonte e Fontaneto con possibili pezzi di vetro ritirata dai supermercati: i lotti richiamati

Pezzi di vetro nell’insalata capricciosa. Il Ministero della Salute, lunedì 25 marzo, ha dato notizia del richiamo di quelle commercializzate da Belmonte e Fontaneto, vendute con nomi diversi ma di fatto con lo stesso prodotto. In alcune confezioni da 1000 grammi e 250 grammi (Belmonte), ma anche 1500 grammi e 2000 grammi (Fontaneto), infatti, potrebbero esserci dei frammenti di vetro.

Quali sono i lotti con i pezzi di vetro

Il Ministero della Salute, nella sua nota informativa, ha spiegato che i lotti di tiramisù ritirati sono i numeri:

BL24003450 del 12 marzo 2024;

del 12 marzo 2024; BL24003581 del 14 marzo 2024;

del 14 marzo 2024; BL24003647 del 15 marzo 2024;

del 15 marzo 2024; BL24003775 del 19 marzo 2024;

del 19 marzo 2024; BL24003841 del 20 marzo 2024.

Tutti sono stati prodotti in Italia, nello stabilimento di San Ponso (in provincia di Torino). Il marchio di identificazione dello stabilimento/produttore è F5U4N.

Fonte foto: Ministero della Salute Le confezioni di insalata ritirate per rischio fisico. Il Ministero della Salute, però, spiega che queste foto “riproducono come appaiono le confezioni di insalata capricciosa”, ma i lotti in foto non corrispondono “a quelli in oggetto del ritiro e richiamo in quanto quei lotti si trovano presso negozi e depositi dei clienti e verranno da noi ritirati nei prossimi giorni”

La data di scadenza dei lotti in questione varia dal 27 marzo 2024 al 4 aprile 2024.

Cosa fare se si sono acquistati le insalate con possibili pezzi di vetro

Se avete acquistato questi lotti di insalata capricciosa (Belmonte o Fontaneto), la raccomandazione delle autorità sanitarie è di non consumarli.

È invece opportuno riportare il prodotto immediatamente al punto vendita: il personale del negozio provvederà alla sostituzione o al rimborso.

Il motivo del richiamo

Il Ministero della Salute, spiegando il motivo del richiamo dei lotti in questione, ha rilasciato una nota.

Eccola di seguito:

“Possibile contaminazione fisica (frammento di vetro) proveniente da materia prima esterna. Si ritirano tutti i lotti non scaduti perché si presume che la causa della non conformità sia nella materia prima “insalatina” del lotto con cui è stata prodotta l’insalata capricciosa nel periodo in questione”.