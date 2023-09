Influencer mangia la pizza a Napoli e cancella le storie su Instagram dopo il conto: non pensava di pagare

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Il noto pizzaiolo napoletano Errico Porzio si è trovato a dover rispondere al messaggio di un’influencer, scontenta per aver dovuto pagare la pizza nel suo locale, quando credeva che le sarebbe stata offerta in cambio di pubblicità sui social.

Il messaggio dell’influencer

Errico Porzio, proprietario di un locale famoso sul lungomare di Napoli, si è lamentato sui social di un messaggio ricevuto da un’influencer, che lo avrebbe avvisato di un fatto accaduto proprio nella pizzeria di sua proprietà.

La donna avrebbe infatti consumato un pasto presso il locale, postando al contempo foto e video sui propri profili. Una volta finito però, le è stato presentato il conto da pagare, al che avrebbe eliminato i contenuti condivisi con i propri follower.

L’influencer ha poi scritto ai profili del locale, spiegando quanto accaduto: “Non sponsorizzo gratuitamente aziende, al massimo mi occupo di scambio merce/servizio. Dunque, recensisco positivamente l’azienda o il prodotto da sponsorizzare in cambio del servizio o del prodotto stesso offerto gratuitamente”.

La risposta di Porzio

Il proprietario del locale, Errico Porzio, ha quindi immortalato il messaggio e lo ha condiviso sui propri social, commentando quanto accaduto: “Premettendo che io non ero presente, che non l’ho invitata e non sapevo neanche chi fosse, ma mi sembra di aver capito che questa pseudo influencer sia stata a mangiare nella nostra pizzeria sul lungomare“.

L’imprenditore e pizzaiolo ha quindi concluso: “Contenta e soddisfatta ha fatto delle storie su Instagram ma poi dopo averle presentato il conto le ha cancellate. Ditemi che è uno scherzo”.

L’influencer marketing

Quanto fatto dalla cliente del locale di Porzio in questa occasione è un esempio di influencer marketing. Molto spesso, quando una personalità sul web recensisce, in particolar modo positivamente, un prodotto, sta in realtà facendo pubblicità.

Le aziende forniscono beni o servizi a persone con un vasto seguito sui social in maniera gratuita, per ricevere in cambio un contenuto dedicato. Si tratta di un investimento relativamente basso per il marchio che si fa pubblicizzare, e che può ottenere risultati anche significativi. A quanto pare l’influencer della pizzeria di Porzio credeva di avere un accordo di questo tipo con il locale.