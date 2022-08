Incidente in montagna in Val Camonica: 30enne cade in un dirupo durante un'escursione e muore

Tragedia in Val Camonica, in provincia di Brescia, dove una donna è morta dopo essere scivolata in dirupo, durante un’escursione in montagna. È accaduto a Cevo. La vittima è una donna di circa 30 anni e secondo le prime ricostruzioni ed era in compagnia di un altro escursionista quando è caduta nel vuoto.

Scivola nel dirupo e muore

Il corpo senza vita della donna è stato recuperato con l’aiuto del soccorso alpino e dell’elicottero, secondo quanto riferito dall’agenzia Ansa.

L’escursionista era di Montichiari (Brescia), ed è precipitata nella zona del Passo Ignaga a Valsaviore, a circa 2.300 metri di quota.

Era partita con un’altra persona, in direzione Val Adamé.

I soccorsi

Vani, purtroppo, i soccorsi, allertati immediatamente dall’altro escursionista che era in compagnia della donna.

La centrale ha mandato sul posto l’elisoccorso di Sondrio e sono partite anche le squadre territoriali della V Delegazione Bresciana, Stazione di Media Valle Camonica.

Il medico a bordo non ha potuto fare altro che constatare la morte della 30enne. Accompagnata a valle l’altra persona che era con lei.

Ennesimo incidente mortale in montagna

Si tratta, purtroppo, dell’ennesimo incidente mortale in montagna. Nella notte tra venerdì 12 agosto e sabato 13 agosto, infatti, un turista tedesco di 54 anni ha tragicamente perso la vita in un’area rurale di Riparbella, nella Bassa Val di Cecina, in provincia di Pisa, un uomo è precipitato in una scarpata.

Il 6 luglio scorso, a soli tre giorni dalla tragedia del ghiacciaio della Marmolada, è morto un altro alpinista, precipitato nel vuoto sull’Ortles, in Alto Adige.