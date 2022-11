Incidente frontale, muore una 41enne: da inizio anno già 44 vittime sulle strade cuneesi

Giornalista, sceneggiatore, laureato in Scienze della Comunicazione. Scrivo perché adoravo il suono della Olivetti di mio nonno e perché, a causa della mia pessima educazione, mi chiedo ancora oggi i perché delle cose.

Ennesimo incidente avvenuto nella mattinata di oggi, 11 novembre, nella provincia di Cuneo.

Il frontale, che ha coinvolto due vetture e diverse persone, è avvenuto tra Lagnasco e Scarnafigi. Una donna è purtroppo morta nonostante i soccorsi.

Il frontale tra Lagnasco e Scarnafigi

Il terribile incidente frontale, che ha visto coinvolte due automobili, è avvenuto intorno alle 7 di questa mattina sulla strada che collega i comuni di Lagnasco e di Scarnafigi, entrambi in provincia di Cuneo.

La zona nella quale è avvenuto l’incidente

Lo scontro potrebbe essere stato causato dalla scarsa visibilità dovuta alla fitta nebbia presente nella zona.

Secondo le prime ricostruzioni almeno tre sono le persone rimaste coinvolte e ferite, una lievemente e due gravi, delle quali una apparsa subito in condizioni critiche. Che purtroppo non ce l’ha fatta.

L’arrivo dei soccorsi

La vittima, che come riporta La Stampa pare viaggiasse da sola sulla strada provinciale, si è scontrata frontalmente con una Mercedes.

Dei passeggeri della seconda vettura, uno ha riportato traumi di media gravità ed è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Savigliano, mentre per il secondo ferito, trasferito in codice rosso nello stesso nosocomio, le condizioni restano gravi.

La donna che viaggiava da sola invece, la 41enne Maria Martini, originaria di Lagnasco, è stata trasportata d’urgenza in elicottero all’ospedale “Santa Croce” di Cuneo.

Ma le condizioni sono improvvisamente peggiorate durante il percorso, e nonostante i tentativi di rianimazione i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Ennesima vittima nel cuneese

Sul luogo del sinistro, oltre ai sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure ai feriti, sono intervenute anche le Forze dell’Ordine, che sono già all’opera per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Bisognerà anche capire come mai, da inizio anno, sulle strade della provincia piemontese si è registrato un gran numero di vittime.

Quella di oggi è il 44esimo decesso avvenuto sulle strade cuneesi, che segue di neanche ventiquattro ore l’ultimo registrato, a Priola, in val Tanaro.

Nell’incidente di ieri ha perso la vita un’altra donna, la 55enne Silvia Bianco, di Garessio che è uscita di strada, finendo la sua corsa contro un albero.