Incendio alla Texinternational di Sossano, fiamme vicine a un supermercato: fumo nero visibile per chilometri

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

È scoppiato un incendio nella Texinternational di Sossano, in provincia di Vicenza. Una colonna di fumo nero si è alzata dai magazzini dell’azienda attorno alle 8:00 del 3 marzo. Nell’incendio potrebbe rimanere coinvolto anche un vicino supermercato. Diverse le chiamate ai vigili del fuoco, che sono accorsi dai comuni vicini.

Cosa è successo alla Texinternational di Sossano

Nella mattinata del 3 marzo, prima delle 8 del mattino, sarebbe scoppiato un incendio all’interno di un magazzino della Texinternational di Sossano, in provincia di Vicenza.

L’azienda vende biancheria per la casa e tessuti, si estende per 2500 metri quadrati e si trova fuori dal centro abitato del paese veneto.

Fonte foto: Tuttocittà.it Sossano, in provincia di Vicenza, dove ha preso fuoco l’azienda Texinternational

Le cause del rogo non sono ancora state chiarite, ma le dimensioni sembrano considerevoli. Una densa colonna di fumo nero si è alzata dall’edificio interessato e sarebbe visibile anche da alcuni comuni della bassa padovana.

L’intervento dei vigili del fuoco

Fin dai primi momenti in cui le fiamme e il fumo sono stati visibili, i vigili del fuoco hanno ricevuto diverse segnalazioni e sono prontamente interventi.

Le dimensioni dell’incendio hanno costretto i soccorritori ad avvalersi di personale da diversi distaccamenti presenti in zona. Non sono infatti intervenuti soltanto i pompieri di Lonigo, comune che si trova a circa 12 chilometri dalla Texinternational, ma anche quelli di Vicenza e di Este.

Per affrontare il rogo sarebbero arrivati in tutto ben sei mezzi con a bordo una ventina di operatori. Sul posto è arrivata anche una squadra dell’Arpav, l’agenzia regionale per la protezione ambientale del Veneto. Questo incendio è avvenuto a meno di 48 ore da un altro rogo nel nord Italia, a Milano.

Il coinvolgimento del supermercato

Uno dei motivi per cui l’incendio della Texinternational di Sossano ha causato più apprensione tra la popolazione e tra le autorità intervenute per limitare i danni, è la presenza nelle vicinanze di un supermercato.

L’intervento immediato dei vigili del fuoco avrebbe, stando alle ultime informazioni disponibili, limitato la portata del rogo e evitato che il negozio di alimentari fosse direttamente coinvolto.

Le fiamme sarebbero quindi circoscritte alla sola azienda tessile, e sarebbero in corso le operazioni di definitivo spegnimento. Le cause che hanno portato all’evento non sono ancora chiare, ma gli accertamenti delle autorità sarebbero in corso. Non risulta al momento la presenza di feriti.