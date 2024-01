Ilaria Salis, per Budapest misure adeguate perché le accuse sono gravi: Farnesina e governo pressing su Orban

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Mentre il padre di Ilaria Salis, Roberto, rientrava in Italia da Budapest, il governo di Orban ha rilasciato una nota nel quale accusa i media di sinistra di aver orchestrato un attacco all’Ungheria. Secondo quanto si legge nella nota, firmata dal portavoce ufficiale di Viktor Orban, la 39enne italiana è accusata di reati gravi e le misure prese in aula (manette a polsi e caviglie) sono adeguate. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha ribadito la necessità di non umiliare il detenuto e rispettare la dignità della persona. Anche Farnesina e Meloni fanno pressing per un’alternativa al carcere.

“Reati gravi, misure adeguate”

Zoltan Kovacs, il portavoce di Viktor Orban, scrive su X in una nota ufficiale, che le misure contro Ilaria Salis sono state adeguate. “I reati in questione sono gravi, sia in Ungheria sia a livello internazionale”, spiega e per questo le misure sono adeguate alla gravità dell’accusa del reato commesso.

Nella nota si legge ancora che: “La credibilità di Ilaria Salis è altamente discutibile, come dimostrato, tra l’altro, dalle false dichiarazioni da lei rilasciate circa la sua istruzione, la sua situazione familiare e le sue relazioni personali, che si sono poi rivelate false”.

Fonte foto: ANSA Ilaria Salis è accusata di “reati gravi” e secondo l’Ungheria il trattamento è stato adeguato

Avvocato di Ilaria Salis: “Faremo ricorso a Strasburgo”

In un’intervista all’Ansa, l’avvocato di Ilaria Salis Eugenio Losco, ha riferito che si sta valutando la possibilità di fare ricorso alla corte europea di Strasburgo. Secondo i legali ci si può appellare all’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, “che è già costata altre condanne all’Ungheria”, sottolinea Losco.

“La violazione è palese, visto come è stata portata con un guinzaglio in aula”, prosegue l’avvocato Losco. Una condizione che anche il presidente del Senato La Russa ha riportato in diretta a Avanti popolo su Rai3.

Le condizioni di Ilaria

Sulle condizioni di Ilaria Salis si fa pressione su Orban. Tanto la Farnesina quanto Giorgia Meloni stanno cercando una via alternativa al carcere in Ungheria.

A riportare i fatti sulla salute di Salis figlia è stato Roberto, padre di Ilaria, di ritorno da Budapest (che ha rivolto parole dure contro l’ambasciata e il suo operato). “È un po’ deperita”, ha detto. Secondo il padre, Ilaria era molto emozionata e le girava la testa. “Il colloquio è andato meglio perché stava molto meglio, era più rilassata”.