Il video di due attiviste che sporcano di vernice rossa il vetro di un quadro di Monet a Stoccolma: arrestate

Ancora vernice sulle opere d’arte per attirare l’attenzione del mondo sui cambiamenti climatici. Questa volta la protesta degli ambientalisti è andata in scena al Museo Nazionale di Stoccolma, in Svezia. Due attiviste hanno imbrattato di vernice rossa il vetro che protegge un quadro di Claude Monet, “Il giardino dell’artista a Giverny”. Come si vede nel video, le due ragazze hanno poi appoggiato le mani sul vetro per lasciare la loro impronta. La polizia ha riferito di aver arrestato le due donne, di età compresa tra i 25 e i 30 anni.

L’organizzazione Aterstall Vatmarker (Restore the Wetlands) ha rivendicato l’azione, pubblicandone online i video. Una portavoce del movimento ha dichiarato ad una tv locale di voler richiamare l’attenzione sul fatto che la crisi climatica è anche una crisi sanitaria.