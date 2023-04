Il video dell'uomo che attraversa la strada a nuoto in Florida con le strade allagate per il maltempo

Forte diluvio in Florida. Una delle zone più colpite è stata Fort Lauderdale, dove sono caduti in un breve lasso di tempo circa 35 cm di pioggia lasciando alcune strade della città letteralmente sommerse dall’acqua. Come si vede in questo video, un uomo è riuscito a percorrere un breve tratto nuotando, prima di proseguire a piedi.

Le autorità, a causa del maltempo che ha partorito scene che si possono definire apocalittiche, hanno ordinato la chiusura immediata dell’aeroporto della città e la sospensione del servizio ferroviario ad alta velocità, in modo tale da evitare incidenti su vasta scala.

Dalle immagini provenienti d’oltreoceano si può vedere come l’acqua abbia invaso le strade, penetrando ovunque e sommergendo le carreggiate, oltre a rendere impossibile il viaggio alle auto e agli altri mezzi.

Le autorità, alla luce della tragica situazione creata dalla bomba d’acqua, hanno quindi dichiarato lo stato d’emergenza per maltempo e ha chiesto ai cittadini di non abbandonare le proprie abitazioni se non per motivi d’urgenza e necessità.

Il National Weather Service ha emesso un avviso di emergenza per inondazioni improvvise e possibili continui temporali su tutta la regione anche nelle prossime ore.