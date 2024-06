Lago di Garda verso l'esondazione a causa del maltempo, si cerca un uomo disperso nelle acque di Gargnano

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Dopo le abbondanti piogge degli ultimi giorni, il lago di Garda è a rischio esondazione. La situazione viene attentamente monitorata, il livello dell’acqua ha abbondantemente superato la soglia di 140 cm sopra lo zero idrometrico in diversi punti. Intanto proseguono le ricerche di un disperso, un uomo che non è più riemerso dopo essere finito nelle acque del lago a Gargnano.

Lago di Garda, si cerca uomo disperso

Vanno avanti ormai da due giorni le ricerche di un uomo disperso dalla mattina di sabato 22 giugno nelle acque del lago di Garda, all’altezza di Gargnano, in provincia di Brescia.

Come riporta il Corriere della Sera, si tratta di Zhu Guozheng, 44enne cinese titolare di un bar a Toscolano Maderno, a pochi chilometri di distanza.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’uomo disperso nel lago di Garda all’altezza di Gargnano

Alle attività di ricerca prendono parte la guardia costiera, i vigili del fuoco e la guardia di finanza, con motovedette e sommozzatori, e i volontari del Garda.

Giù dalla barca a Gargnano

A lanciare l’allarme poco prima delle 13 di sabato sono stati alcuni turisti austriaci che hanno notato il 44enne in difficoltà in acqua all’altezza di Gargnano.

Da quanto emerso l’uomo è caduto dalla sua barca, anche se non è chiaro se l’uomo si sia tuffato o sia caduto accidentalmente, magari per un malore.

Il 44enne è stato inghiottito dalle acque del lago a circa 350 metri dal litorale di Gargnano, in una zona dove il fondale ha una profondità di oltre 200 metri.

Lago di Garda a rischio esondazione

Intanto il maltempo e le precipitazioni dei giorni scorsi hanno fatto salire pericolosamente il livello del lago di Garda, ora a rischio esondazione.

In diverse zone già nella giornata di domenica 23 giugno il livello idrometrico del lago di Garda ha superato la soglia di 140 cm sopra lo zero idrometrico.

In particolare a Lazise, sulla sponda veronese, dove l’acqua ha iniziato a invadere il lungolago in alcuni punti, destando la preoccupazione dei residenti. La situazione viene attentamente monitorata dalle autorità, con aggiornamenti di ora in ora.