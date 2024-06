Fiume in piena fa crollare un ponte in Emilia-Romagna vicino a Modena: "Siamo isolati", il video del maltempo

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Prosegue senza sosta il maltempo in Emilia-Romagna, con disagi legati a fiumi in piena e strade chiuse. A Prignano sulla Secchia, in provincia di Modena, è crollato un ponte sul torrente Rossenna, spazzato via dalla piena del corso d’acqua. Il momento del cedimento è stato immortalato in un video.

Il video del crollo del ponte sul fiume in provincia di Modena

Il crollo della struttura, ripresa in un video girato dal titolare di Casa Calbucci, un’attività specializzata nell’allevamento di cani di razza Beagle rinomata a livello nazionale, è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 24 giugno.

Le acque ingrossate dalle piogge torrenziali hanno letteralmente sradicato e spazzato via il ponte presente sul corso d’acqua, come riporta il sito ModenaToday.

Fonte foto: Tuttocitta.it L’episodio è avvenuto a Prignano sulla Secchia, in provincia di Modena

La passerella collegava via Val Rossenna a Casa Calbucci: prima è stata spezzata, poi trascinata a valle. L’acqua si è portata via anche recinzioni e alberi circostanti.

La reazione del titolare dell’allevamento

Alberto Calbucci, titolare dell’allevamento di cani, ha spiegato come lui e la compagna siano rimasti completamente isolati.

Il sindaco del Comune ha annunciato che Calbucci dovrà lasciare l’abitazione.

Secondo quanto riportato da Ansa, tuttavia, l’uomo non avrebbe intenzione di andarsene.

Prosegue il maltempo in Emilia-Romagna

Sono ore di ansia anche nel resto dell’Emilia-Romagna, dove la pioggia continua a cadere dopo i nubifragi avvenuti nella giornata di ieri, lunedì 24 giugno, che hanno causato la chiusura di diverse strade. Lo riporta il sito de Il Resto del Carlino.

Spaventano soprattutto le piene dell’Enza, del Crostolo, del Tiepido, del Secchia e del Panaro.

Per oggi è ancora allerta meteo gialla. Danni e disagi si sono registrati anche nella provincia di Bologna.