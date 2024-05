Il video del deputato Craig Mackinlay alla Camera dopo le amputazioni: ha perso mani e piedi per un'infezione

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Grande emozione al Parlamento del Regno Unito. Nella giornata di mercoledì 22 maggio, la Camera dei Comuni a Londra ha reso omaggio al deputato Tory Craig Mackinlay, tornato al lavoro dopo una lunga assenza per malattia e sopravvissuto a una grave infezione che gli è costata l’amputazione di mani e piedi. Particolarmente toccante il video diffuso, che immortala l’entrata dell’uomo in aula nell’applauso generale di tutti i presenti.

Il video del deputato Craig Mackinlay che torna alla Camera

L’apertura del tradizionale Question Time del mercoledì è stata segnata dal commosso omaggio a Mackinlay, in un raro momento di unione tra maggioranza e opposizione. L’applauso è infatti sfociato in una vera e propria standing ovation.

Sia il primo ministro conservatore Rishi Sunak sia il leader laburista Keir Starmer hanno reso omaggio al politico (del partito conservatore), tornato al lavoro dopo una lunga assenza causata della malattia e dalla successiva convalescenza.

In un’intervista alla Bbc, Mackinlay si è detto fiducioso sul suo futuro e ha dichiarato di voler essere ricordato come “il primo deputato bionico” della storia del Regno Unito, ironizzando sulle protesi applicate agli arti inferiori e superiori.

Le amputazioni di mani e piedi a causa di un’infezione

Il calvario di Mackinlay ha avuto inizio lo scorso 27 settembre 2023: una sera, infatti, il 57enne aveva iniziato a sentirsi male.

Il mattino seguente le braccia del deputato erano diventate fredde, con l’uomo che non riusciva più a sentire il proprio battito cardiaco.

Dopo aver chiamato un’ambulanza, era stato ricoverato in ospedale. “Tutto il mio corpo, da cima a fondo, orecchie, tutto, blu“, ha raccontato lui stesso.

Mackinlay era andato in shock settico. Dopo un coma farmacologico durato 16 giorni e un lungo ricovero, lo scorso dicembre il deputato era stato sottoposto a un’operazione chirurgica per le amputazioni di gambe e mani, sostituite in un primo momento con parti di gomma dura, poi con delle protesi.

Chi è Craig Mackinlay

Craig Mackinlay JP, classe 1966, è un uomo d’affari e politico del Partito Conservatore del Regno Unito. Dal maggio 2015 è il membro del Parlamento per South Thanet.

Inizialmente membro del Partito per l’indipendenza del Regno Unito (Ukip), Mackinlay ha ricoperto il ruolo di vice leader dell’Ukip dal 1997 al 2000 e di leader ad interim nel 1997, prima di entrare nel Partito conservatore nel 2005.