Il messaggio di Giorgia Meloni per gli 11 anni di FdI: il riferimento agli italiani "che ci detestano"

Fratelli d’Italia ha appena compiuto 11 anni e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha deciso di celebrare questo importante traguardo raggiunto da FdI, partito da lei guidato, con un post pubblicato sui suoi canali social.

Il post è stato pubblicato nella mattinata di giovedì 21 dicembre.

Il post di Giorgia Meloni per gli 11 anni di FdI

Il messaggio pubblicato sui social da Giorgia Meloni si apre così:

“11 anni fa nasceva Fratelli d’Italia. Una comunità forte, unita e solida della quale sono profondamente fiera. Molta strada abbiamo già fatto e tanta altra ne abbiamo ancora davanti a noi”.

Nel post si legge ancora:

“La percorreremo, come sempre, per la cosa che amiamo di più, che è questa Nazione. Per quegli italiani che sperano in un’Italia migliore, per tutti, anche per quelli che non ci hanno votato, perfino per quelli che ci detestano. Perché è giusto così e perché lo abbiamo promesso. E lo faremo insieme. Come abbiamo già fatto. Viva Fratelli d’Italia”.

L’annuncio di Giorgia Meloni sulla nascita di FdI

Nella giornata di mercoledì 20 dicembre, sui canali social di Fratelli d’Italia è stato pubblicato un post per ricordare il messaggio con cui Giorgia Meloni, il 20 dicembre del 2012, annunciò la nascita di FdI.

In quell’occasione, l’attuale presidente del Consiglio scrisse:

“È ufficiale. Io e Guido Crosetto lasciamo il PdL. Nasce Fratelli d’Italia, movimento di centrodestra. Onestà, partecipazione, meritocrazia“.

Il discorso di Giorgia Meloni ad Atreju 2023

Giorgia Meloni è da poco tornata per la prima volta da presidente del Consiglio alla kermesse Atreju.

Nel suo discorso, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha arringato la platea per 70 minuti, rivendicando i risultati del suo governo e non risparmiando attacchi.

Nel suo “mirino” sono finiti, tra gli altri, Elly Schlein (l’unica che è stata citata per nome), Giuseppe Conte, Chiara Ferragni e Roberto Saviano.

Fonte foto: ANSA

Giorgia Meloni ad Atreju.

Giorgia Meloni ha anche assicurato che non ci sarà “verso” di “liberarsi” di lei, fino a quando avrà “il consenso del popolo”.

La presidente del Consiglio ha avvertito: “Verremo contrastati con ogni mezzo, anche quelli non proprio legittimi”. Giorgia Meloni se l’è presa anche con “certi media” che cercano di stendere una “cortina fumogena” sull’azione dell’esecutivo con un racconto “livoroso e di parte”.