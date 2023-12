Giorgia Meloni trionfa nella classifica dei politici sui social del 2023: l'ultimo tra i big è Matteo Renzi

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrive soprattutto di economia, sport e attualità per varie testate

Meloni prima, Renzi ultimo. La società di strategia per il marketing digitale DeRev ha stilato la classifica dei politici più seguiti sui social, includendo diversi fattori nella sua analisi. Le posizioni di tutti i leader.

Come funziona la classifica social dei politici di DeRev

La società di marketing per il web DaRev ha stilato la classifica dei politici in base al successo che hanno sui social. Il punteggio assegnato loro non si basa però sui soli follower, ma su vari parametri.

La quantità di fan ha un suo peso, ma ad essa si aggiungono altri due parametri importanti. Il primo è la crescita media settimanale nell’ultimo anno, che indica se la reputazione social di un politico sia in aumento o in calo.

Fonte foto: ANSA Elly Schlein, seconda in classifica

Infine c’è da prendere in considerazione l’engagement. Si tratta di una misura di quante interazioni (quindi like, vari tipi di condivisione e commenti) un post di un determinato politico riceva in media.

I politici con il punteggio migliore: vince Meloni

Con un punteggio di 252,82, trascinato dall’enorme guadagno di follower, oltre 1,8 milioni, c’è la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Staccati gli inseguitori, con Elly Schlein che al secondo posto totalizza 88.77 punti.

Ultimo gradino del podio per Matteo Salvini, che trai profili analizzati è quello con l’engagement più alto, al 2,37%. Seguono per questo parametro Carlo Calenda a 2,06% e Elly Schlein a 2,01%.

Chiude invece esattamente a metà classifica il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. I follower dell’ex presidente del Consiglio crescono di 129 mila, ma l’engagement sotto ai suoi post è molto basso, solo lo 0,94%

Calenda e Renzi inseguono

Ad aprire la parte finale della classifica troviamo Carlo Calenda. Il leader di Azione, tra i più attivi sui social, ha però aumentato il proprio seguito soltanto di poco meno di 30.000 follower, distinguendosi però come già visto per interazioni.

Penultimo Antonio Tajani, ministro degli Esteri e leader di Forza Italia. Il suo seguito è cresciuto più di quello di Calenda, ma le interazioni sotto ai suoi post sono leggermente inferiori.

In crisi sui social invece l’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi. Il fondatore di Italia Viva ha accumulato soltanto 7.766 follower dall’inizio del 2023. Anche i suoi post non sono molto animati, con un engagement tra i più bassi, 0,98%.