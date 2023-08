Il matrimonio-gate tra Segre e Seymandi finisce in tribunale: l'avvocato della donna promette battaglia legale

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Continua a far parlare e discutere la separazione tra Massimo Segre e Cristina Seymandi, col matrimonio saltato che rischia di finire in tribunale. A promettere battaglia legale è infatti l’avvocato della donna dopo che il video della festa di fidanzamento con le rivelazioni choc di Segre è diventato virale sul web.

La battaglia legale

Cristina Seymandi non ci sta ed è pronta alla battaglia legale contro Massimo Segre, uomo che sarebbe dovuto essere suo marito se le nozze non fossero saltate dopo le rivelazioni del banchiere alla festa di fidanzamento. Il caso è diventato di dominio pubblico dopo il video circolato sul web in cui Segre svelava il tradimento della donna con “un avvocato”.

E proprio a causa di questo video la separazione potrebbe finire nelle aule di tribunale. Seymandi, infatti, ha dato mandato all’avvocato Claudio Strata di adire alle vie legali contro Segre accusandolo di aver danneggiato la sua immagine.



“Tuteleremo la mia assistita, la figlia e la madre in tutte le sedi opportune” ha fatto sapere Strata a La Stampa, che ha reso nota la decisione della professionista.

Il testo per evitare problemi

Ma secondo quanto ricostruito, pare che Segre abbia preparato il testo in precedenza proprio per evitare di scivolare su qualche dettaglio che avrebbe potuto provocargli guai legali.

Un discorso definito dal quotidiano “misurato e accorto” per non farsi tradire dall’emozione e, soprattutto, per evitare di dover dare maggiori spiegazioni successivamente agli amici e ai parenti che erano presenti quella sera. Ma il video circolato sul web ha complicato le cose e ora tra i due volano gli stracci e la causa è dietro l’angolo.

Lo stesso Segre, si apprende, pare stia valutando “come tutelarsi dopo l’ondata di fango (forse non imprevedibile) che gli si è riversata addosso in queste ore”.

Il timore dei lavoratori

Ma non solo un discorso legato a una relazione sentimentale. Infatti Segre e Seymandi ancor prima di essere legati dal punto di vista affettivo lo erano da quello lavorativo e il futuro di diversi dipendenti sembra essere appeso a un filo.

Nel video che circola sul web, in cui il banchiere e commercialista invita la donna ad andare a “Mykonos col tuo avvocato”, Segre lasciava aperta la porta per una collaborazione con Seymandi dal punto di vista lavorativo, ma gli sviluppi degli ultimi giorni fanno tremare i lavoratori della Savio di Chiusa San Michele, per cui la coppia aveva avuto un ruolo fondamentale nel salvataggio dell’impresa e che ora attendono di scoprire quale futuro li attende.