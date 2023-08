Massimo Segre lascia Cristina Seymandi con un annuncio a sorpresa condito da stilettate: cosa ha detto

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

Lui, lei e l’altro. Terremoto nella Torino dei vip: con un annuncio a sorpresa il finanziere Massimo Segre ha lasciato la fidanzata Cristina Seymandi. Il motivo: una presunta liaison clandestina della donna.

Chi sono Massimo Segre e Cristina Seymandi

Il web è pieno di video che mostrano coppie lasciarsi con annunci shock alla soglia del fatidico sì, a volta addirittura sull’altare.

Ma in questo caso a destare clamore è anche la qualità dei protagonisti.

Lui è il 68enne Massimo Segre, figlio d’arte e famoso finanziere e banchiere vicino a Carlo De Benedetti. Lo studio Segre è oggi uno dei più prestigiosi in Italia.

Lei è la 47enne Cristina Seymandi, collaboratrice dell’ex sindaco Chiara Appendino e poi collaboratrice di Paolo Damilano, il candidato del centrodestra poi sconfitto alle elezioni.

I due stavano insieme dal 2020. A fine luglio avevano dato una grande festa per annunciare agli amici e ai parenti l’intenzione di convolare a nozze il prossimo ottobre.

I due hanno recentemente radunato 150 invitati per la loro ultima festa di fidanzamento. Che però si è rivelata essere la loro festa di addio.

Massimo Segre lascia Cristina Seymandi

“Il dono che ti faccio è la libertà. Per cui non ti sposo”, ha scandito Massimo Segre di fronte a un’allibita (ex) fidanzata tradendo la nota riservatezza sabauda.

Massimo Segre, Cristina Seymandi e il misterioso avvocato

Poi il riferimento, esplicito, a quel “noto avvocato” del quale l’ormai ex sarebbe profondamente innamorata sia sotto il profilo intellettuale che fisico.

Nel video, che sta impazzando sui social e che anche diversi vip dell’informazione stanno riproponendo, si vede Segre in camicia bianca leggere una lunga lettera aperta.

Nel raduno c’è aria di festa. A un certo punto le luci si spengono e solo una lingua di luce fende l’oscurità.

La gente urla e incita Segre a farsi sentire. L’uomo pronuncia le prime frasi e sull’uditorio cala un imbarazzato silenzio.

L’oratore intanto prosegue e man mano che la lettura va avanti l’imbarazzo fra i presenti si fa sempre più palpabile.

Dopo l’orazione il finanziere si è ritirato nelle sue stanze in silenzio.