Il giallo dell'incidente di Ciro Immobile con un tram: parla il macchinista, il dettaglio del semaforo rosso

Ci sono ancora dettagli da chiarire in merito all’incidente stradale che ha visto protagonista l’attaccante della Lazio Ciro Immobile nella mattinata di domenica 16 aprile. Il calciatore, a bordo del suo suv, su cui viaggiavano anche le due figlie femmine, si è scontrato alle ore 8,30 con un tram all’altezza di Ponte Matteotti, vicino piazza Cinque giornate, tra i quartieri Prati e Flaminio a Roma.

La dinamica dell’incidente di Immobile

Subito dopo lo schianto, Ciro Immobile ha riferito che “il tram è passato col rosso“. Il macchinista, però, stando a quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, avrebbe negato la circostanza, sostenendo invece di essere partito quando è scattato il semaforo verde. I due mezzi coinvolti nell’incidente sono stati messi sotto sequestro e saranno sottoposti a perizia.

L’assessore alla Mobilità di Roma Capitale Eugenio Patané ha dichiarato all”ANSA’: “Ci sarà il tempo per capire la dinamica dell’incidente: sono state acquisite le testimonianze dalla Polizia municipale, in particolare di un testimone che era fermo al rosso e che ha visto la dinamica. L’urto è stato molto forte: l’auto ha urtato il tram che ha sviato dai binari. Il tram pesa 18 tonnellate e in quel punto il carrello è uscito dal binario ed è andato sopra il rilievo. Il carrello in quel punto pesa 6 tonnellate. In questo momento non mi sento di dare responsabilità all’uno o all’altro, lo deve accertare la Polizia municipale, magari con eventuali video”. L’urto, ha spiegato ancora Patanè, è avvenuto tra “la parte anteriore destra del suv e quella anteriore sinistra del tram”.

Fonte foto: ANSA L’automobile di Ciro Immobile dopo l’incidente.

Come sta Ciro Immobile e il bilancio dei feriti dell’incidente

Ciro Immobile, come reso noto da un comunicato ufficiale diramato dalla Lazio, ha riportato un trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura composta dell’XI costola destra.

L’attaccante è stato trasportato per accertamenti al Policlinico Gemelli, dove ha trascorso la notte. Stando a quanto si legge su ‘La Gazzetta dello Sport’, è necessario un riposo di almeno 10 giorni affinché si ricomponga la frattura alla costola e, pertanto, Ciro Immobile salterà la partita di sabato contro il Torino. Potrebbe farcela per la sfida con l’Inter del 30 aprile.

Una delle due figlie del calciatore è stata portata al Bambino Gesù per accertamenti. Il macchinista del tram, invece, è stato condotto in un altro ospedale, il Policlinico Umberto I, ma subito dimesso con una prognosi di 7 giorni. Non ha riportato grossi problemi.

Stessa sorte l’hanno avuta 7 degli 8 passeggeri rimasti lievemente feriti nell’incidente. L’altro ferito (una signora) avrebbe riportato una frattura a un braccio.

Il racconto di Ciro Immobile agli amici

‘La Gazzetta dello Sport’ riporta anche il racconto dell’incidente che Ciro Immobile avrebbe fatto ad alcuni suoi amici: “Una botta incredibile. Ho pensato solo a proteggere le mie bambine. Un incubo, ho temuto per loro. Per fortuna sia noi che il conducente del tram siamo qui a parlarne”.