Auto contro tram e violento incidente per Ciro Immobile a Roma: con lui anche la figlia, come sta l'attaccante

Paura per Ciro Immobile, attaccante della Lazio e della Nazionale azzurra, coinvolto in un brutto incidente stradale a Roma nella mattina di domenica 16 aprile 2023. Secondo quanto appurato, il numero 17 biancoceleste è rimasto coinvolto in un incidente in auto con un tram. L’attaccante, che viaggiava con la figlia al suo fianco, avrebbe riportato leggere ferite.

Incidente per Immobile, auto contro tram

Mattina di paura per Ciro Immobile e per la figlia, coinvolti in un brutto incidente stradale a Roma. L’attaccante della Lazio, alla guida della sua Land Rover Defender, è infatti rimasto coinvolto nel sinistro sulle strade della Capitale, con la vettura gravemente danneggiata dall’impatto con un tram.

Secondo quanto emerge, il calciatore stava attraversando Ponte Matteotti, che collega il quartiere Flaminio con quello di Prati, a pochi chilometri dallo stadio Olimpico, quando dalla direzione opposta è arrivato un tram che ha centrato in pieno la sua vettura. L’auto è stata colpita sul lato destro in maniera molto violenta, tanto da accartocciarsi su quella fiancata.

Fonte foto: Ansa

Immobile: “Tram passato col rosso”

Sul posto si sono subito operati i soccorsi che hanno prestato le cure del caso al giocatore della Lazio e alla figlia, con la piccola che è stata presa in cura dai medici del 118 e portata in ospedale per alcuni accertamenti.

Secondo quanto riferito ad alcuni presenti sul posto, tra cui anche dei giornalisti della Gazzetta dello Sport, Immobile ha sottolineato: “Il tram è passato col rosso“. Il calciatore ha anche riferito di avere soltanto dolore al braccio, ma la preoccupazione più grande è stata per la figlia.

Il bilancio dell’incidente

L’incidente ha coinvolto anche altre vetture e al momento sarebbero sette le persone trasportate in ambulanza all’ospedale, compresi l’attaccante della Lazio e la figlia.

In ospedale anche il conducente del tram, unico ricoverato in codice giallo dopo il sinistro.

Le parole dei testimoni dell’incidente

Diverse le persone che hanno assistito all’incidente, avvenuto poco dopo le 8 di domenica 16 aprile 2023. Tra queste anche un uomo che ha spiegato di aver visto la vettura di Immobile sopraggiungere all’incrocio, con il tram che l’ha centrata in pieno.

“Non c’ho capito niente, io avevo rosso ed ero fermo. Dall’altro lato il semaforo funziona diversamente mi dicono” ha sottolineato alla Gazzetta.