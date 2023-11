Il fratello di Saman Abbas non sarà indagato e potrà organizzare il funerale della sorella: il video

Non sarà indagato Alì Haider, il fratello di Saman Abbas ascoltato in aula per la terza volta venerdì 10 novembre. È quanto emerso una volta che il ragazzo ha lasciato la Corte d’Assise, dopo che un’ordinanza del 27 ottobre aveva suggerito la possibilità di indagini a suo carico in quanto le sue dichiarazioni erano state ritenute “inutilizzabili”.

Il 10 novembre Haider ha ripercorso i tragici momenti della morte della sorella, dalla pianificazione in casa fino alla messa in atto dell’omicidio da parte dello zio Danish e dei cugini Noumanoulaq Noumanoulaq e Ikram Ijaz, su mandato dei genitori Shabbar Abbas e Nazia Shaheen.

Ora Alì, oggi 18enne, potrà disporre la sepoltura della sorella Saman Abbas la cui salma è stata restituita di recente. Il fratello della ragazza uccisa a Novellara, infatti, è l’unico parente avente diritto ad organizzare il funerale della giovane che rifiutava il matrimonio combinato.

Non solo: prossimamente la giunta comunale di Novellara proclamerà il lutto cittadino e conferirà a Saman Abbas la cittadinanza onoraria, e il Comune potrà farsi carico delle eventuali spese necessarie alle esequie. Decidere ciò è stato possibile una volta portate a termine le perizie sul cadavere.