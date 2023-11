Il fratello di Saman Abbas racconta l'omicidio in aula: "Ho visto mio zio che la prendeva per il collo"

Il fratello di Saman Abbas ha di nuovo ripercorso tutte le tappe che hanno portato sua sorella alla morte. Venerdì 10 novembre Alì Haider ha risposto alle domande dei difensori degli imputati, che ora puntano a dimostrare la non credibilità del ragazzo alla luce di alcuni dettagli non rivelati nelle udienze precedenti, circostanza che Haider ha chiarito affermando di aver ricevuto pressioni dalla sua famiglia.

Lo stesso, ricordiamo, era presente nella notte tra il 30 aprile e il 1° maggio 2021 quando sua sorella Saman Abbas veniva uccisa per mano dello zio Danish e dei cugini Noumanoulaq Noumanoulaq e Ikram Ijaz su mandato – secondo gli inquirenti – dei genitori Shabbar Abbas e Nazia Shaheen.

In aula, venerdì 10 novembre, Alì Haider ha raccontato: “Ho visto tutta la scena. Mio padre che accompagnava Saman verso le serre. Lo zio Danish che la prendeva per il collo e la trascinava nell’ombra. I cugini che attendevano nascosti”.

Ancora, il fratello ha scoperchiato i momenti in cui i genitori e i familiari gli avrebbero fatto pressioni per spiare sua sorella – che, ricordiamo, rifiutò il matrimonio combinato – e per mentire in aula sulla scomparsa: “Una volta mamma mi disse di dire a Saman che stava male, per farla tornare a casa”.

Infine, Alì Haider racconta i momenti in cui assistette alla pianificazione del delitto: “Mentre facevano i piani io stavo sulle scale ad ascoltare, non tutto ma quasi. Ho sentito una volta mio padre che parlava di scavare e poi di passare dietro le telecamere”.

Venerdì 10 novembre, inoltre, la presidente della Corte di Assise Cristina Beretti ha dato il nulla osta per la restituzione della salma di Saman Abbas, che ora potrà ricevere una degna sepoltura.