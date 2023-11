Il cantante Axl Rose denunciato per violenza sessuale: la voce dei Guns N' Roses avrebbe stuprato una modella

Axl Rose, il leggendario frontman dei Guns N’ Roses, negli anni d’oro della band avrebbe violentato una modella. L’accusatrice si chiama Sheila Kennedy e lo stupro sarebbe avvenuto nella camera d’albergo del cantante.

Axl Rose accusato di stupro

Era il 1989. I Guns N’ Roses erano la band del momento: con Appetite for Destruction, uscito due anni prima, si erano imposti sulla scena hard rock mondiale e con G N’ R Lies uscito a fine 1988 avevano confermato il loro talento.

Sheila Kennedy, ex modella di Penthouse, sostiene di avere conosciuto Rose in un club di New York e di averlo poi seguito in albergo per proseguire la serata.

Fonte foto: IPA Axl Rose in una foto del 1990.

Ma i due non sarebbero stati soli: in camera ci sarebbero state anche altre persone.

Contraria ai rapporti di gruppo

Secondo la donna, Axl Rose (al secolo William Bruce Rose Jr) avrebbe offerto cocaina, champagne e altri alcolici ai suoi ospiti e avrebbe tenuto “un comportamento aggressivo” volto a “incoraggiare il sesso di gruppo”.

Se fosse stata da sola con lui “lei ci sarebbe andata a letto”, si legge nella denuncia, “ma lui avrebbe voluto fare sesso di gruppo e lei non era d’accordo”.

Sheila Kennedy sostiene di aver manifestato l’intenzione di abbandonare la festa, ma Axl Rose l’avrebbe “spinta a terra” e l’avrebbe “trascinata nella sua camera da letto”.

La donna dice che Rose l’avrebbe trascinata come se fosse stato un “uomo delle caverne”.

Nella sua denuncia, depositata presso la Corte di New York, la donna continua a ripercorrere quella serata di 34 anni fa: Rose l’avrebbe poi gettata sul letto dove le avrebbe legato “le mani dietro la schiena, con le ginocchia insanguinate“, come si legge nella denuncia.

Legata e violentata secondo l’accusa

La modella “sentiva di non avere via di fuga e decise di stare sdraiata sul letto e aspettare che Rose, che la trattava come un oggetto per il suo piacere sessuale, finisse di violentarla”.

La donna accusa Axl Rose di averla anche costretta a un rapporto anale non consensuale.

“Rose ha usato la sua fama, il suo status e il suo potere di celebrità e performer nell’industria musicale per avere la possibilità di manipolare, controllare e usare violenza contro la Kennedy”, si legge nella denuncia.

Il cantante non ha ancora commentato pubblicamente le accuse a suo carico.