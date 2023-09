Danny Masterson condannato per stupro: l'attore drogava le sue vittime, per lui 30 anni di carcere

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

L’attore americano Danny Masterson è stato condannato a 30 anni di carcere per il reato di violenza sessuale nei confronti di due donne. Noto per aver partecipato a diverse serie televisive di successo, tra le quali la popolare “That ’70s Show“, Masterson nel corso degli anni è stato accusato di aver abusato sessualmente di tre donne nella sua residenza di Hollywood tra il 2001 e il 2003, durante il periodo di massima popolarità. La condanna è arrivata giovedì 7 settembre dopo un nuovo processo avviato quest’anno, necessario poiché la prima giuria non era riuscita a raggiungere un verdetto nel 2022.

Vittime drogate e poi abusate

I dettagli emersi dal processo hanno tracciato un profilo scioccante dell’attore. Le vittime hanno testimoniato di aver ricevuto droghe prima di essere aggredite.

Durante l’indagine, è emerso che Masterson aveva sfruttato la sua posizione all’interno della Chiesa di Scientology per sfuggire alle conseguenze delle sue azioni, aggiungendo ulteriori dettagli sconcertanti al caso.

Masterson è stato riconosciuto colpevole di stupro in due casi su tre

La condanna

Masterson è stato riconosciuto colpevole di stupro nei confronti di due delle tre donne accusatrici. Le accuse della terza donna sono state dichiarate nulle, ma l’impatto della sentenza resta notevole.

In seguito alla condanna, Danny Masterson è stato considerato un possibile fuggitivo e è stato immediatamente posto in custodia penitenziaria, dove sconterà la sua pena.

Il caso ha ricevuto una significativa copertura mediatica e ha sollevato importanti questioni riguardo alla giustizia e alla responsabilità delle celebrità nell’ambito delle accuse di abusi sessuali.

Il movimento #Me Too

Danny Masterson è stato inizialmente accusato di stupro nel 2017, un periodo in cui il movimento #MeToo aveva acquisito grande risonanza internazionale.

L’attore ha costantemente negato le accuse, sostenendo che tutti i suoi incontri fossero stati consensuali. Tuttavia, dopo una lunga indagine condotta dal dipartimento di polizia di Los Angeles, il suo caso è stato portato in tribunale e ha condotto alla sua recente condanna.

I casi simili

Sono diversi i personaggi del mondo dello spettacolo che si sono trovati in guai giudiziari perché accusati di violenza sessuale. Celebre il caso dell’attore Kevin Spacey, di recente assolto dal Tribunale di Londra dopo un processo lungo anni.

Di recente ben 13 donne diverse hanno invece puntato il dito contro l’attore francese Gérard Depardieu, affermando di essere state palpeggiate o di aver subito commenti a sfondo sessuale tra il 2004 e il 2022. Un rappresentante legale di Depardieu, che era già oggetto di un’indagine per stupro e aggressioni sessuali, ha dichiarato che l’attore “nega formalmente ogni accusa di carattere penale”.