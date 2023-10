Il calciatore Victor Osimhen fa arrestare la sorella in Nigeria: accusato dal cognato su Twitter con un video

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Victor Osimhen, il talentuoso calciatore del Napoli, si trova al centro di un’inaspettata controversia in queste settimane di pausa per le nazionali. Il suo cognato, Osita Okolo, ha dichiarato che il servizio di sicurezza nigeriano avrebbe arrestato la sorella del giocatore, dando la responsabilità di quanto accaduto allo stesso Osimhen. La vicenda ha scatenato una serie di interrogativi e discussioni sul web: l’arresto sembrerebbe relativo a una disputa legale tra Osimhen e il suo stesso cognato, legata alle commissioni relative al trasferimento del calciatore al Napoli. I dettagli della vicenda sono al momento ancora avvolti da un alone di incertezza.

L’accusa del cognato

L’accusa a Victor Osimhen arriva direttamente dal cognato, Osita Okolo, che ha lanciato una sorta di denuncia via social, attraverso il proprio profilo su Twitter/X.

Secondo la sua versione, l’atleta nigeriano avrebbe inviato il DSS, il servizio di sicurezza nazionale della Nigeria, a effettuare l’arresto della sua stessa sorella.

Il video dell’arresto

La notizia, pubblicata sui social media da Okolo, sta rapidamente facendo il giro del web. Nel video pubblicato su Twitter, si può vedere la polizia nigeriana trascinare una donna in una macchina.

Si presume che questa donna sia la sorella di Victor Osimhen: tuttavia, i motivi di tale arresto rimangono oscuri e soggetti a speculazioni. Al momento, non ci sono conferme ufficiali o dichiarazioni da parte delle autorità locali.

Cosa è successo fra Osimhen e la sorella

La controversia sembra essere legata a una disputa legale che coinvolge Osimhen e il suo stesso cognato, Osita Okolo. Quest’ultimo fa parte dell’entourage che ha curato il trasferimento di Osimhen dal Lille al Napoli.

La sorella di Osimhen, in precedenza, ha accusato il calciatore di non aver onorato gli accordi finanziari previsti per il suo coinvolgimento nella trattativa.

La dichiarazione del cognato

Osita Okolo ha confermato questa versione dei fatti con una dichiarazione diretta: “Victor Osimhen invia il DSS per rapire con la forza sua sorella, che è anche mia moglie, a causa di una questione ancora in tribunale tra me e lui.” La notizia di quanto accaduto è stata confermata dalla testata nigeriana NPFL Updates.

Il calciatore del Napoli torna quindi ancora una volta sotto i riflettori dei media, e non per questioni sportive, dopo quanto accaduto nella querelle con il Napoli per via dei video della società su TikTok, da lui ritenuti offensivi.

La controversia era stata scatenata dall’errore di Osimhen in un calcio di rigore durante la partita Bologna-Napoli del 24 settembre e dalla sua reazione emotiva all’uscita dal campo, episodi che erano stato oggetto di contenuti “scherzosi”, i quali erano stati ritenuti però tutt’altro che divertenti dallo stesso calciatore.