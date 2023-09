Il boss Matteo Messina Denaro sta male: ricoverato in cella fuori dalla terapia intensiva, familiari in visita

Giornalista professionista, caporedattore di Virgilio Notizie: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Matteo Messina Denaro sta sempre peggio. Il boss di Cosa Nostra, già condannato all’ergastolo e protagonista di altri processi in corso sulle stragi mafiose, è ricoverato da oltre un mese nell’ospedale San Salvatore a L’Aquila, nella cella del reparto per detenuti. Sarebbe stato concesso ad alcuni familiari di fargli visita.

Matteo Messina Denaro ricoverato

Come spiegato dall’Ansa, l’intervento chirurgico per una occlusione intestinale subito l’8 agosto scorso a cui si è sottoposto Matteo Messina Denaro è perfettamente riuscito, ma a preoccupare i medici dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila è il tumore al colon.

Lo stadio avanzato ha fatto peggiorare le condizioni generali del boss e per questo motivo, da una settimana, la primula rossa è nella cella del reparto riservato ai detenuti.

Fonte foto: ANSA Matteo Messina Denaro nel giorno dell’arresto, il 16 gennaio 2023

Concesse le visite dei familiari

L’aggravarsi delle condizioni di salute rende molto complessa la gestione della vicenda da parte di sanitari, vertici e istituzioni competenti, che sono in contatto continuo.

Messina Denaro è costantemente monitorato: la sua situazione non sarebbe compatibile – al momento – con la detenzione in carcere, soprattutto perché nell’istituto manca una struttura sanitaria adeguata.

Le cure in ospedale sono state chieste nelle scorse settimane dai legali e dai familiari, con i primi che hanno di fatto invocato la scarcerazione definitiva per motivi di salute e i secondo – o almeno alcuni di loro – che hanno ottenuto il permesso di far visita all’ex latitante.

La terapia del dolore

Messina Denaro, arrestato il 16 gennaio 2023, è sottoposto alla terapia del dolore e alla nutrizione parentelare per il sostegno fisico.

Di fatto, viene nutrito per via venosa, con delle flebo.

Non sarebbe più in terapia intensiva, nonostante nelle passate settimane avesse inscenato una protesta per non lasciare il reparto.

Cosa dicono i medici

I medici, ripresi da LaPresse, hanno spiegato che le condizioni di salute del boss 62enne di Castelvetrano sono serie ma stabili: non rischierebbe la vita nell’immediato.

La terapia del dolore è stata semplicemente riadattata così come accade per tutti i pazienti che rispondono allo stesso modo, hanno spiegato dal nosocomio aquilano.