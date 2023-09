Peggiorano le condizioni di Matteo Messina Denaro: ha chiesto di non essere rianimato? Le ultime dall'ospedale

Sono peggiorate le condizioni di salute di Matteo Messina Denaro, ricoverato per un tumore al colon all’ospedale di San Salvatore a L’Aquila.

Come sta Matteo Messina Denaro

Matteo Messina Denaro, arrestato il 16 gennaio, è stato trasferito il 5 settembre scorso dal reparto di terapia intensiva, dove era stato ricoverato per gestire i postumi di un intervento chirurgico, al reparto per detenuti allestito all’interno del nosocomio.

Al momento, stando a quanto riportato da ‘SkyTg24’, lo sforzo dei medici riguarda soprattutto la gestione del dolore, considerando lo stadio avanzato della malattia che affligge il boss di Cosa Nostra, tramite la somministrazione di farmaci che possano in qualche modo lenire la sofferenza e migliorare le sue condizioni generali dopo l’ intervento subito.

Fonte foto: ANSA Matteo Messina Denaro.

Smentita la richiesta di Messina Denaro

Come riferito da ‘SkyTg24’, non trova conferma l’indiscrezione filtrata nella giornata di sabato a proposito di una presunta volontà di Matteo Messina Denaro di non essere rianimato in caso di necessità.

Sospesa l’istanza di scarcerazione

I difensori del boss avevano predisposto un’istanza per chiedere la scarcerazione definitiva e la detenzione in ospedale, ma l’atto è stato al momento sospeso a causa dell’aggravarsi delle condizioni di salute di Matteo Messina Denaro.

Ad agosto, in alcune dichiarazioni riportate dall’agenzia ‘ANSA’, il garante dei deputati in Abruzzo Gianmarco Cifaldi aveva detto: “Matteo Messina Denaro si è risvegliato dall’operazione che è andata molto bene, è vigile e attivo. È in terapia intensiva solo per prassi dopo interventi del genere. La degenza in ospedale dipende dalla combinazione tra il consulto sanitario e gli approfondimenti del Dap che deve valutare le azioni per garantire la sicurezza interna ed esterna. Tutte le azioni vanno a garantire i diritti costituzionali sia per il boss sia per tutte le persone libere”.

“Mi avete preso per la malattia”

Interrogato dopo l’arresto dal procuratore di Palermo Maurizio De Lucia e dall’aggiunto Paolo Guido. Matteo Messina Denaro aveva detto: “Io non mi farò mai pentito“.

Ai pm ha anche detto: “Non voglio fare il superuomo e nemmeno l’arrogante, voi mi avete preso per la mia malattia“. E ancora: “Io mi sento uomo d’onore ma non come mafioso. Cosa nostra la conosco dai giornali”.