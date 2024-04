Hugh Grant accetta maxi-risarcimento dal Sun per fermare la causa contro il tabloid "odiato" anche da Harry

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Hugh Grant ha deciso di accettare il maxi-risarcimento offerto dai legali del News Group Newspaper, proprietari dell’odiato tabloid Sun. La testata è finita più volte sotto i riflettori per dichiarazioni forti, ma anche per ripetute violazione della privacy e intercettazioni illegali, come nel caso dell’attore e del principe Harry. La denuncia di Grant, dopo anni di indagini che hanno toccato anche i vertici del gruppo editoriale per le loro pratiche scorrette, cade con la transazione extra giudiziale. Secondo lo stesso attore si tratta di una cifra enorme (circa 10 milioni di sterline) pur di evitare il processo pubblico, che il Sun è stato ben felice di pagare.

Notizia in aggiornamento…