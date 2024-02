Guerra in Ucraina, Zelensky sostituisce il generale Valerii Zaluzhny: "Bisogna cambiare approcci e strategia"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha sollevato dal suo incarico il popolarissimo generale Valerii Zaluzhny, il cui apprezzamento nell’esercito è pari all’88%, secondo un recente sondaggio.

Sulla decisione pesano due fattori: la popolarità del generale, che potrebbe offuscare quella di Zelensky, e le dure critiche che il militare ha mosso al premier per la gestione della campagna bellica. Zelensky ha annunciato la rimozione di Zaluzhny con un messaggio su X:

Ho incontrato il Generale Valerii Zaluzhnyi. L’ho ringraziato per i due anni di difesa dell’Ucraina. Abbiamo discusso del rinnovamento di cui le Forze Armate dell’Ucraina hanno bisogno. Abbiamo anche discusso di chi potrebbe far parte della nuova leadership delle Forze Armate dell’Ucraina. È giunto il momento per un tale rinnovamento. Ho proposto al Generale Zaluzhnyi di rimanere parte del team. Noi vinceremo sicuramente! Gloria all’Ucraina!